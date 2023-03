Huelga de médicos: CESM cifra el seguimiento en un 70% y Sanidad, en 7,4%

El sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) ha destacado el "enorme seguimiento e impacto, del 70 por ciento", de la primera jornada de huelga, que la Conselleria de Sanidad ha cifrado en el 7,4 por ciento y ha asegurado que está transcurriendo "con normalidad" y con un "mínimo impacto asistencial" en el sistema sanitario público.



Desde el sindicato han aclarado que una jornada de huelga aislada "no se hace con el objeto de bloquear la sanidad", aunque afirma que se ha dado una "aplicación abusiva de los servicios mínimos a los que recurre sistemáticamente la Administración ya de por si son suficientes para minimizar su impacto".



Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad han señalado que, según los datos recopilados de los distintos departamentos de salud por parte de la dirección general de Recursos Humanos, "el seguimiento de la huelga ha sido del 7,4 por ciento de los facultativos convocados".



La directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López Delgado, ha destacado que siguen apostando, "como desde el primer día", por la "negociación y el diálogo" para "avanzar de forma conjunta en medidas dirigidas a mejorar el sistema sanitario público y las condiciones de trabajo de todos los profesionales".



Por ello, ha añadido López Delgado, la Consellería ha citado para este miércoles a todos los sindicatos de la mesa sectorial "para cerrar acuerdos concretos que nos permitan seguir reforzando la sanidad pública".



Según denuncia el sindicato de médicos, la Conselleria "se ha dedicado a designar para servicios mínimos a los miembros del sindicato convocante o la instrucción dada por algunos gerentes a los trabajadores para que acudan a las 8.00 a sus puestos a manifestar si están de huelga o no, una prueba más del miedo que les da que se reflejen sus vergüenzas".



Recuerdan que el motivo de la huelga "es visualizar por qué nuestra sanidad está colapsada y en decadencia, cuáles son sus causas y quién es el único responsable de ello".



"A pesar de todas estas tretas, con las que siempre contamos, el seguimiento está siendo excepcionalmente alto, especialmente en el ámbito de atención primaria, con más de un 70 % de compañeros que han secundado el paro, pese al recuento fraudulento y tramposo de la Conselleria, que obvia a los compañeros que ha obligado a permanecer en sus puestos de trabajo", afirma el sindicato.



Considera necesario que la opinión pública "conozca las condiciones laborales en las que ejercen los médicos de la Comunidad Valencia y el desprecio que hacia ellos tienen, y por ende hacia la población que atienden, los responsables de gestionar la sanidad pública".



"Que a estas alturas se tenga que reclamar tope de pacientes para poder dar atención con garantías, que a un médico no se le pueda obligar a estar localizado 24 horas hasta 15 días al mes, que se tenga que acudir a la justicia para que faciliten el desplazamiento para atender pacientes a kilómetros de distancia o se impida dejar de hacer jornadas de 24 horas seguidas más allá de los 55 años, es la demostración de cómo la Conselleria, la misma que nos desprotegió durante la pandemia, trata a sus facultativos, y las verdaderas razones de por qué nuestra sanidad se está quedando sin médicos", indican.



Asegura que los sindicatos generalistas y de clase "nunca han planteado estos problemas ante la Administración. Está muy claro que los problemas que afectan al colectivo médico no les interesa nada".



Añade que ahora, "en connivencia con la Administración, con el único objetivo de intentar diluir y boicotear las reivindicaciones del Sindicato Médico, y de acallar nuestra voz, van a llevar a la mesa de negociación “un calendario de mejoras para todos los sanitarios”.



"Esa es nuestra victoria, conseguir que se ponga encima de la mesa la problemática exclusiva del personal médico como no se ha hecho hasta hoy, y de que cada uno se retrate. Nosotros ya lo hemos hecho".