Un hostelero valenciano explota contra Yolanda Díaz: "No se puede vivir"

"No es razonable un país que tiene abierto sus restaurantes hasta la una de la madrugada", así es como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha señalado que no considera "razonable" que en España haya restaurantes abiertos hasta la una.

En la Comunidad Valenciana el sector de la hostelería, un sector que supera el 6% del PIB y va muy ligado al turismo también. Tanto es así que esta semana mismo la chef Valenciana Begoña Rodrigo se alzaba con los 3 soles Repsol. Ante estas declaraciones, los hosteleros no dan crédito, Ángel Brández dueño de tres locales en Valencia reconoce en los micrófonos de COPE que, "Yolanda Díaz debería recordar que España no tiene nada que ver con esa Europa de la que ella habla y que además en este momento somos el segundo país con más turismo del mundo y que, si es así es por algo, no es por casualidad y ese basa sobre todo en nuestra fantástica gastronomía y en nuestro ocio".

Brández reconoce que también que en verano la gente "cena muy tarde y es normal, sobre todo en verano", en invierno sus cocinas cierran sobre las once y en los meses centrales de verano hasta las doce. "Esta mujer debería visitar un poquito Madrid y ver lo que pasa, yo estuve viendo entrar un montón de gente en Amazónico el mes pasado que entraban a cenar a partir de las doce y pico".

España no es la única ciudad del mundo

El hostelero reflexiona sobre si los propietarios de los restaurantes "abren hasta esas horas, es porque hay demanda y si hay demanda cuál es el problema", además recuerda que en el mundo entero hay muchas ciudades del mundo entero que no cierran ni las 24 horas del día, dan de comer todos los días".

"España se basa muchísimo, en este momento en el turismo, y el turismo que está viniendo, viene gracias a que somos distintos de esa Europa que ellos tienen, si fuéramos lo mismo, no vendrían, es que está claro", sentencia Brández.

Cómo se sustenta todo

El hostelero valenciano se queja de que "no estamos haciendo mal a nadie, los horarios de la hostelería se gestionan con mucho personal". En su caso, son más de veinte personas en invierno y hasta el doble en los meses de verano, "esta querida Yolanda debería saberlo; lo que hacemos es mantener mucho personal, damos mucho trabajo, que la economía se mueva mucho y que la gente disfrute mucho que la gente venga, es decir, que aquí no se genera ningún mal a nadie":

Por último, Brández insiste en que los trabajadores no trabajan gratis, todos cobran por trabajar y mucho más del sueldo base, del que ella es ufana, tanto que es una mierda con la que no se puede vivir en España". Sus trabajadores, según sus propias palabras, "cobra un 50 o un 60% más del sueldo base, porque con ese sueldo base maravilloso del que hablan nadie puede vivir en esta España que y mucho menos en Valencia, donde un alquiler de un piso ya vale 800 euros".