La historia de Pedro un joven autista incapacitado para caminar: "No va a poder acceder a su casa"

María es una mujer de 70 años, está sufriendo una situación realmente desesperante. Su hijo de Pedro, que sufre un autismo severo, se desplomó en sus brazos y tuvo que ser ingresado de manera urgente en el hospital Clínico de Valencia.

El drama que sufre María y Ramón, hermano de Pedro, aumenta dada la situación en la que se encuentran; viven en un tercer piso sin ascensor y Pedro no podrá acceder a su vivienda cuando le den el alta en apenas unos días. La historia que viene de lejos, pero que tuvo el desencadenante de la caída en agosto, pone en jaque a la familia, tal y como relata su hermano en COPE. "Todo fue de repente, ingresó en agosto en el Clínico Universitario y entonces apareció una obstrucción en una de las vías en el cerebro, lo que le incapacita para andar y se ha juntado el autismo y la lesión que tiene en el cerebro que no puede andar".

María, de 70 años, vio como su hijo se precipitaba por las escaleras mientras Ramón corría escaleras abajo para socorrer a ambos. "Mi hermano ya tenía problemas de movilidad, se sujetaba siempre del cuello de mi madre y entonces qué pasa, mi madre que la espalda la tiene hecha polvo se iba a ir a dar una vuelta con él y se cayó por las escaleras". Según relata en Mediodía COPE Más Valenciana "él se cogía de mi madre y madre se cogía de mí".

Ramón cuenta además "que la situación es muy alarmante porque mi hermano no va a poder acceder a su casa. Vivimos en una casa muy antigua y no tiene ascensor". Desde la familia han reclamado a la administración un piso adaptado a las nuevas necesidades de la familia. "Queremos una planta baja o que tenga ascensor porque claro, yo veo a mi madre y a mí cogiéndolo en brazos para subirlo al tercer y no podemos ni mi madre ni yo"





HISTORIA CON FINAL FELIZ

Según ha podido saber COPE la administración valenciana, se ha puesto manos a la obra para poder solucionar el caso de Pedro. Tanto es así que el Ayuntamiento de Valencia ya se les ha ofrecido una vivienda accesible a la familia, pero que han declinado por falta de habitaciones para los integrantes de la familia, que no son solo Pedro, Ramón y María. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana a través de sus consellerías de Asuntos Sociales y Vivienda ya están coordinando la ayuda para facilitar una solución viable.