Higinio Marín, rector del CEU: "Nosotros garantizamos el derecho a estudiar con exigencia académica y calidad"

Valencia - Publicado el 21 may 2025, 12:45

La Dana que azotó la Comunidad Valenciana ha dejado una huella de destrucción, pero también ha sacado a la luz lo mejor de una generación joven, muchas veces cuestionada. En pleno temporal, estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera mostraron una respuesta ejemplar: solidaridad, acción y compromiso. "Hemos visto cómo la gente joven está dispuesta a dar lo mejor de sí cuando las circunstancias lo requieren", asegura su rector, don Higinio Marín.

Más de medio millar de estudiantes participaron en labores de limpieza, ayuda logística y soporte técnico. Alumnos de Veterinaria, Diseño Industrial o Comunicación pusieron sus conocimientos al servicio de la comunidad: unos cuidando animales rescatados, otros fabricando mobiliario para damnificados o creando portales web para informar en tiempo real.

Un impulso nacido desde el corazón estudiantil

"No son iniciativas inducidas, sino impulsos nacidos de los propios estudiantes, que la universidad ha apoyado", explica el rector. La Dana ha servido de catalizador para mostrar lo que, en palabras de Marín, "en situaciones ordinarias no sabemos proponerles: empeños nobles y generosos".

Pero el compromiso no se ha quedado en acciones puntuales. La institución ha extendido su ayuda a los afectados, tanto estudiantes como empleados, condonando matrículas por valor de un millón de euros a las familias que declararon no poder afrontar los pagos. "Lo hicimos sin pedir papeles, porque la relación con nuestros alumnos no es una transacción comercial", recalca Marín.

Una universidad con alma solidaria y cristiana

El CEU no es una empresa al uso, sino una fundación sin ánimo de lucro. Esto se refleja en su actuación: "Nuestros estudiantes y sus familias tienen con nosotros un vínculo por encima de lo económico. Han confiado en nosotros la formación de sus hijos, y eso es un compromiso que asumimos", explica el rector.

El apoyo se ha canalizado también a través de Cáritas, con la que mantienen una colaboración activa. "Confiamos plenamente en su trabajo. Sabemos que la ayuda llega a quienes realmente la necesitan", afirma. A través de una nómina solidaria y donaciones internas, empleados y profesores se han volcado en aportar recursos.

Educación internacional, investigación y becas: un modelo que suma

Actualmente, uno de cada tres alumnos del CEU recibe una beca. Este curso, la universidad ha destinado ocho millones de euros en ayudas al estudio, ya sea por renta, excelencia académica o situaciones extraordinarias como la Dana. Además, el 33% del alumnado es internacional, lo que refuerza el carácter global y multicultural del campus.

"Una institución sin ánimo de lucro como la nuestra no reparte dividendos. Todo lo que genera se reinvierte en sus estudiantes, en sus trabajadores y en el entorno social donde opera", sostiene Marín. Este compromiso se traduce en una intensa actividad investigadora, en transferencia de conocimiento al tejido productivo y en enriquecimiento cultural para ciudades como Elche, Castellón o Valencia.

Respuesta a una polémica: "La universidad privada no es enemiga de nadie"

Preguntado por las recientes declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien calificó a la universidad privada como "una amenaza para la clase trabajadora", el rector responde con contundencia pero con serenidad:

"Me parece una simplificación frívola. Si hay estudiantes con un 13 de nota que no acceden a Medicina en la pública, el problema está en el sistema público. Nosotros garantizamos el derecho a estudiar con exigencia académica y calidad, y lo hacemos también para quienes no pueden pagar, como ha quedado demostrado tras la Dana".

Para Marín, la universidad privada no resta, sino que suma: "Es expresión de la libertad educativa y de la pluralidad social. Aporta oportunidades, ciencia, cultura y una convivencia internacional que beneficia a toda la sociedad".

Un modelo educativo centrado en la persona

El CEU Cardenal Herrera ha demostrado en esta crisis que su modelo educativo va más allá de los contenidos curriculares. Se centra en formar personas comprometidas, solidarias y preparadas para transformar su entorno.

Y todo ello, en palabras de su rector, "sin alardes, porque simplemente hacemos lo que sentimos que debemos hacer como institución educativa, cristiana y social". En tiempos de dificultad, la educación puede ser refugio, pero también motor de acción. En el CEU, lo ha sido todo a la vez.