Ya hay fecha para el juicio de la viuda negra de Patraix

El juicio del asesinato de Antonio Navarro cometido por Maje, su esposa y Salva, amante de ésta, el 16 de agosto de 2017 en el garaje de su casa en la calle Calamocha de Valencia ya tiene fecha: se celebrará a partir del próximo 14 de octubre. Así lo ha notificado la oficina del Jurado del TSJ valenciano esta mañana a todas las partes personadas en la causa.

El primer paso de la vista será la constitución del jurado popular el próximo viernes 12 de junio en el que se elegirán 36 candidatos. Las partes personadas en la causa, tanto el fiscal Vicente Devesa como la acusación particular que ejercen los abogados Miguel Ferrer y Patricia Cogollos en representación de la familia del asesinado, consideran que Maje y Salva planificaron el asesinato y fue ella quien propuso a su amante que cometiera el crimen a las 7.40 horas en el garaje del barrio de Patraix. Maje niega haber conocido de antemano el plan y, de hecho, su abogado Javier Boix pedirá en el juicio la libre absolución para ella al considerar que no planeó el crimen ni instigó a Salvador para que lo cometiera. El Fiscal Devesa pide 22 años de cárcel para Maje y 18 años para Salva, mientras que la acusación particular pide las máximas penas de cárcel, condenas de 25 y 20 años de prisión. Por su parte la letrada que defiende a Salvador, asesino confeso de Antonio Navarro, María Julita Martínez, pedirá «la eximente completa de trastorno mental o la atenuante de trastorno mental transitorio». Según la letrada penalista, su cliente perpetró el crimen «por estímulos tan poderosos que producen arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante».