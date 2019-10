Hablan los primeros damnificados tras someterse a transplantes capilares lowcost

La alopecia es inevitable y el trasplante capilar se ha convertido en una tendencia al alza antes siquiera de ser moda. Todos, en concreto casi la mitad de los hombres y una de cada diez mujeres, quieren solucionar un problema que deberían confirmar previamente si existe.

La clave está en que no te tomen el pelo antes de hora, un diagnóstico por whatsup no es un diagnóstico. Es decir, un diagnóstico preciso debe apoyarse aparte de una exploración física, en una tricoscopia digitalizada, además de una analítica y en algunos casos, una biopsia, si la sintomatología del paciente así lo requiere. Un buen diagnóstico permite, determinar el tipo y grado de alopecia, así como el tratamiento a pautar. Sin un diagnostico certero, el éxito del tratamiento estará en entredicho. Todo esto lo corrobora, el Doctor José Maria Ricart, dermatologo especialista en regeneración capilar y director médico de Instituto Médico Ricart, “la caída no siempre es irreversible, también puede ser estacional o deberse a un cuadro de estrés”. “El síntoma y marcador infalible es la pérdida de densidad capilar que se traduce en que el cabello sea más fino de lo habitual" "Es una primera señal de alarma que no debemos obviar, ya que su diagnóstico precoz posibilitará pautar el tratamiento más adecuado con el que conseguiremos frenar la alteración antes de que se manifieste por completo”. Pero, no siempre se llega a tiempo, piensas y te dicen que tu alopecia es irreversible y tu única opción es el trasplante capilar.

CANDIDATOS A TRASPLANTE CAPILAR A BAJO PRECIO

El binomio calidad precio en cuestiones capilares va acompañado en ocasiones de un viaje al extranjero casi a gastos pagados. Confirma esta “ganga” uno de los nuevos pacientes de Instituto Médico Ricart, centro al que ha acudido no solo porque el injerto no ha dado el resultado esperado, sino porque “Me han quedado como unas pequeñas cicatrices en la cabeza, en la zona de donde me sacaron el pelo para luego poder trasplantarlo. El equipo del Dr Ricart me ha confirmado que además las ‘heridas’ se encuentran en una zona de piel necrosada [muerta] en la que resulta imposible que vuelva a crecer pelo. Cuando me dijeron esto, lo primero que pensé es que hubiera preferido quedarme calvo” . Y no hace falta hacer las maletas para encontrar más damnificados a consecuencia de injertos víctimas de la nueva ley de la oferta y la demanda que ha disparado el número de clínicas con y sin certificado de calidad para realizarlos.

Otro de los pacientes de este centro especializado en medicina capilar lamenta que un año después de realizarse el injerto “vuelve a ser calvo” “Me realizaron el trasplante, todo salió bien y me mandaron a casa sin más pautas que las básicas de los días posteriores al trasplante. No me informaron en ningún momento sobre el tratamiento con el que debía seguir, para evitar que el pelo que me quedaba no continuara desapareciendo”

Los especialistas en medicina y regeneración capilar de Instituto Médico Ricart aseguran que en los últimos meses han aumentado considerablemente las consultas de pacientes que se han sometido a trasplantes low cost con pérdida de las unidades foliculares trasplantadas, cicatrices, infecciones, crecimiento deficiente del cabello, área de donante agotada en el cuero cabelludo que deja una apariencia calva, y recuentos de injertos inexactos en pacientes que se han realizado trasplantes capilares en clínicas de dudosa reputación.

INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE TRATAMIENTOS QUE EVITAN Y GARANTIZAN EL TRASPLANTE CAPILAR

Instituto Médico Ricart con sede en Valencia, Madrid y Torrent cuenta con un equipo propio de investigación integrado por experimentados especialistas en medicina capilar cuyo principal objetivo es revertir la alopecia de una media de más de mil pacientes que atienden al mes. Los especialistas han desarrollado formulaciones exclusivas que combinadas con fármacos de probada eficacia médica como son dutasteride y finasteride, han supuesto una revolución anticaída capaz de frenar en tiempo récord la futura calvicie de un elevado numero de personas.

Personalizan el tratamiento en función del diagnóstico. " Analizamos la miniaturización del cabello que hace referencia a los pelos que vuelven a salir y que cada vez son mas débiles y cortos con cada ciclo de crecimiento". La Doctora Rebeca Bella, dermatóloga y Directora médica de Instituto Médico Ricart en Torrent destaca que su protocolo incluye mesoterapia capilar formulada específicamente para cada paciente con plasma, eficaces fármacos en regeneración capilar testados científicamente , aminoácidos y vitaminas, que se inyectan por vía intradérmica accediendo directamente al folículo piloso para estimular el crecimiento y frenar la caída del cabello. La dermatóloga revela que el resultado es plenamente satisfactorio en mujeres que padecen alopecia androgenética. " La evolución en el tratamiento a mujeres es más gradual que en los hombres, el periodo de recuperación se estima al año e incluso año y medio frente a los meses en varones. Cada vez observamos más casos de alopecia en consulta, nuestro equipo trata a más de 50 mil pacientes anuales, en los que la densidad ha experimentado una mejoría notable en menos de 6 meses". No obstante, si el diagnóstico revela áreas con folículos atrofiados valoramos la posibilidad de trasplante como solución.

CHAMPÚS MILAGROSOS, CÉLULAS MADRE Y OTROS FALSOS MITOS SOBRE REGENERACIÓN CAPILAR

Al igual que no existen lociones cosméticas milagrosas contra la caída capilar, ninguna rutina casera puede actuar a nivel del folículo para solucionar la alopecia. No existe champú en el mundo que penetre desde la raíz a las puntas, y el champú de caballo es únicamente una estrategia de marketing. El dermatólogo especialista en regeneración capilar José Maria Ricart desmonta otra teoría que todavía nadie ha conseguido poner en práctica. "Las células madre llevan años al servicio de la medicina regenerativa para el tratamiento e investigación de enfermedades. Son unidades que se utilizan para sustituir otras células que han sido dañadas por distintos tipos de patologías. La terapia o trasplante celular es sinónimo de éxito para la curación de muchos enfermos. Pero, en el área capilar y como técnica para el tratamiento de la alopecia androgenética, actualmente todavía no ha demostrado evidencia científica que nos permita poder confiar en la regeneración capilar con esta técnica”

Los especialistas asumen que la alopecia esconde muchas causas con un único frente común: el diagnóstico avalado por tecnología de última generación apoyado en el seguimiento íntegro de la evolución del paciente, “un diagnostico y seguimiento por whatsup no es ni ético para el paciente, ni medicamente aceptable ”.