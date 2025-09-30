Se habilitan teléfonos destinados a personas afectadas que serán atendidos por Psicólogos Sin Fronteras

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha puesto de nuevo en marcha varias líneas de teléfono con el objetivo de que profesionales de la Psicología den apoyo y orientación tanto a la ciudadanía afectada por la dana como al colectivo de profesionales intervinientes ante la situación de alerta roja.

Así, la Junta informa de que todos los teléfonos están atendidos por psicólogos y psicólogas de grupos del COPCV: Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC); Psicoemergencias y Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras.

De este modo, se ha habilitado el número 96 045 02 30 destinado a personas afectadas que será atendido por Psicólogos Sin Fronteras de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 hoas y de 16.00 a 18.00 horas.

Por su parte, el número 96 045 02 31, Atendido por Psicoemergencias y GIPEC, está dirigido en la extensión 1 a colegios profesionales y empresas y estará activo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Además, la extensión 2 se destina a policía local o policía nacional y se puede pedir cita previa de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y se atenderá de forma presencial de martes a jueves de 16.00 a 20.00 horas, mientras que la extensión 3 se destinará a profesionales intervinientes como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, protección civil, o sanitarios de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Por último en el número 96 045 02 35 expertas del COPCV atenderán mujeres en periodo perinatal de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas.