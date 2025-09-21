Grantizada la continuidad del proyecto de danza inclusiva ‘Mundo de la Espera’, que impulsa la entidad Amics de Caterina

La Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder una subvención plurianual de 20.000 euros a la entidad Amics de Caterina, dedicada al impulso de la danza y artes inclusivas, que permitirá la continuidad de su proyecto titulado Mundo de la Espera. Se trata de un proyecto seleccionado por la Dirección General de Discapacidad con el que el Ayuntamiento ya ha venido colaborando, y que se dedica a la promoción de la inclusión social mediante el uso de la danza como mecanismo de intervención con colectivos en riesgo de exclusión.

Durante la anualidad actual, 2025, la subvención será de 15.000 euros, y los 5.000 restantes corresponderán al próximo ejercicio, 2026, tal como especifica el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local. Amics de Caterina es una asociación de apoyo sin ánimo de lucro cuyo objetivo es, tal como se señala desde la ONG, “impulsar el arte en general y la danza en particular, como dimensiones fundamentales del ser humano, al alcance de todas las personas sin ninguna distinción en edad, momento vital, origen social, capacidad física o cognitiva”.

La estructura del proyecto se basa en la construcción de un plan formativo compuesto por varias disciplinas de carácter artístico, con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura y al arte en igualdad de condiciones. ‘Mundo de la espera, arte y cultura inclusiva’ trata de garantizar que el mismo grupo establezca y diseñe sus propios conceptos, gestión del tiempo y consignas, lo que promueve una evolución equitativa de todas las personas que participan.

El proyecto está enfocado tanto a personas con diferentes capacidades intelectuales, físicas, o con facilidad de exclusión, como para personas con intereses artísticos profesionales o no. El colectivo engloba tres actividades: danza contemporánea, pintura y técnica vocal, y las actividades se desarrollan en el centro adaptado sito en el número 8 de la calle Alcoy. La entidad cuenta con un equipo de más de 20 personas profesionales y/o voluntarias de la danza y otras disciplinas artísticas, culturales y sociales “comprometidas con la búsqueda y la generación de nuevos motores de creación promoviendo espacios artísticos inclusivos y de investigación pedagógica”, tal como señalan desde la entidad.