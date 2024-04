El Gobierno llevará al Constitucional la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana

La portavoz del PSOE en la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este lunes que el partido usará "todos los recursos" contra la "ola reaccionaria" de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, como en la Comunitat Valenciana, en materia de memoria democrática, y ha expresado su apoyo a los familiares de víctimas del franquismo.



"No nos vamos a convertir en un país sin memoria y no seremos un país que olvide a los que lucharon por la democracia", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Ferraz.



La portavoz del PSOE ha destacado el paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez con su intención de llevar al Tribunal Constitucional la ley de memoria autonómica derogada en Aragón, así como las dos leyes de "concordia" presentadas en la Comunitat Valenciana y Castilla y León para sustituir las leyes de memoria vigentes en ambas comunidades.



Y ha subrayado que el PSOE va a "hacer frente a esta ola reaccionaria" de los gobiernos autonómicos de PP y Vox con todos sus "recursos".



"A las familias que siguen buscando a sus seres queridos (en fosas), a las asociaciones y a los voluntarios, no os vamos a dejar solos frente a la coalición del olvido", ha añadido.



La portavoz del PSOE ha acusado a PP y Vox de "insultar a miles de familias" con la reversión de las políticas de memoria democrática en comunidades donde gobiernan y de "disparar al corazón" de la Constitución.



"En España ya tenemos una ley de concordia, es la Constitución española", ha dicho Peña, que ha arremetido especialmente contra el PP por haber asumido en su opinión los "postulados" de Vox.