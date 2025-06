Del Fortnite al fogón: así es OWN, el festival donde MasterChef, videojuegos y k-pop conquistan Valencia

Feria Valencia se ha transformado desde este viernes y hasta el domingo en un universo digital y creativo donde se dan la mano el gaming, la cultura urbana y la tecnología. El evento OWN 2025 se presenta como una propuesta única en la Comunitat Valenciana. Pero, ¿es solo para gamers? ¿Qué pinta MasterChef en un festival de entretenimiento digital? ¿Y qué es eso del kpop o del cosplay que tanto atrae a los jóvenes?

Para responder a estas y otras preguntas, hablamos con Javier Carrión, director del evento y CEO de Encom, la empresa organizadora. Nos recibe en Herrera en COPE Comunidad Valenciana con la ilusión de quien lleva meses trabajando en una propuesta ambiciosa.

—Javier, ¿cómo describirías la esencia de OWN?

—“La definiría como un festival para la comunidad, un festival para la gente. Es un evento de más de 30.000 metros cuadrados centrado en la tecnología y los videojuegos, pero con actividades para todo tipo de público. Desde jugadores hardcore hasta familias que simplemente quieren pasar un buen día con sus hijos. Y todo con acceso gratuito, desde los talleres hasta las zonas de juego.”

La entrada al festival es libre, y todas las actividades están incluidas. Hay desde zonas de videojuegos y competiciones, hasta food trucks, conciertos, talleres, charlas, podcast en vivo y áreas temáticas para niños de 0 a 12 años. Además, una zona retro revive las máquinas arcade de los años 80, despertando la nostalgia de los más veteranos.

—Pero cuéntanos, Javier, ¿qué es eso de un concurso de kpop?

—“El kpop es música pop coreana, muy de moda entre los jóvenes. Pero más allá de escucharlo, hay una comunidad muy activa que participa en concursos de baile. Estos bailes, muy coreografiados, son los que ves en redes sociales o incluso en las calles cuando ves a chicos y chicas bailando delante de escaparates. Aquí tendrán su espacio para competir y mostrar sus coreografías en grupo o en solitario.”

El ambiente es totalmente visual: jóvenes disfrazados, cámaras, focos, escenarios… y mucho colorido. Porque OOM también es cosplay.

—¿Y el cosplay?

—“Cosplay es disfrazarse, pero con un nivel de detalle impresionante. La mayoría se hacen sus propios trajes artesanales basados en personajes de videojuegos, manga, cómic o cine. Y aquí lo presentan como si fuera una pasarela. Es una forma de arte y expresión cultural que conecta con muchas generaciones.”

Uno de los platos fuertes es la sorprendente incorporación de MasterChef a este universo digital, algo que ha despertado muchas preguntas.

—¿Qué es eso de la final de MasterChef en un evento de videojuegos?

—“Pues es algo innovador. MasterChef ha lanzado un programa tecnológico donde, a través de una aplicación de móvil, cualquier persona en España podía participar desde su casa. Una inteligencia artificial seleccionaba a los mejores, y aquí en Valencia tenemos a los 150 finalistas. Cocinan en directo en nuestras cocinas reales, acompañados por influencers y miembros del programa. Es una final nacional, pero nacida en el entorno digital.”

Se trata de una experiencia híbrida, entre el mundo online y la realidad, en la que los fogones pasan de la pantalla a la Feria. Un concurso tradicional reimaginado para una generación acostumbrada a vivirlo todo desde el móvil.

—¿Y cuándo es esta final?

—“La zona de MasterChef está presente durante todo el festival, pero la gran final se celebra el sábado. Ese día tendremos a los 150 finalistas cocinando en tiempo real, y sabremos quién gana este reto digital. Hay 30 cocinas reales montadas. ¡Una pasada!”

Cartel del OWN

Pero no todo es cocinar o jugar: también hay espacio para la música. Cada día se celebra un concierto distinto, todos con conexión temática al mundo gamer.

—¿Qué nos puedes contar sobre la programación musical?

—“Este año la parte musical ha crecido mucho. Tenemos a Elesky, una pianista que interpreta bandas sonoras de videojuegos. También una orquesta sinfónica de Valencia que tocará piezas de videojuegos y cine. Y un grupo de rock que actuará el viernes por la noche con versiones de música gamer. Son experiencias que no puedes ver fácilmente en otros lugares.”

OWN no solo busca entretener, sino también generar comunidad, formar y mostrar las tendencias del entretenimiento actual. No es solo un lugar para los más frikis —como muchos podrían pensar—, sino un punto de encuentro multigeneracional.

—Javier, ¿y tú? ¿Te consideras gamer?

—“Totalmente. Desde pequeño. Mi juego de siempre es Counter Strike, un shooter con más de 30 años que aún sigue siendo de los más jugados. Pero también he pasado por Mario Kart, Fortnite, League of Legends, Brawl Stars… he tocado casi todo. Tengo 37 años y he jugado desde el Tetris y el Pac-Man hasta los últimos lanzamientos. Esto no se pasa, es parte de mí.”

Y esa pasión se nota en cada rincón del festival. Porque si algo transmite OWN, además de tecnología y espectáculo, es pasión compartida: por la cultura pop, por la creatividad, por el juego como forma de vida.

Desde el escenario donde se baten los mejores del torneo de Fortnite, hasta los talleres de ilustración emergente o los concursos de cosplay, cada visitante encuentra su lugar. Y todo, insisten desde la organización, pensado para que cualquiera, entienda o no de videojuegos, pueda disfrutarlo.

OWN se consolida así como un referente de la nueva cultura de masas, esa que bebe de los videojuegos, las redes, el cine y la tecnología. Valencia se convierte este fin de semana en capital de la cultura digital, y lo hace con un evento abierto, diverso y muy participativo.

Así que ya sabes: si estás por la ciudad, pásate por Feria Valencia del 27 al 29 de junio. Seas o no gamer, lo vas a disfrutar. Porque como bien dice Javier: “Es un festival para todos. Para padres, hijos, fans del retro y jóvenes del TikTok. Para quien quiera vivir algo diferente.”