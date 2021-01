Filomena entra de lleno en Valencia

El temporal de nieve, lluvia y viento impide la circulación de trenes de alta velocidad en la Comunitat Valenciana, ha provocado el corte del suministro eléctrico en una zona Benagéber (Valencia) y ha hecho necesario también el cierre del puerto de Gandia y de forma parcial del de València.

Según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat, 261 clientes de Iberdrola sufren el corte del suministro eléctrico en Benagéber y esperan la llegada de una máquina quitanieves que permita acometer las reparaciones necesarias.

Los aeropuertos de Valencia y Alicante siguen acogiendo la llegada de vuelos desviados desde Barajas y se ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y València.

Las nevadas están siendo especialmente intensas en el interior de las provincias de Valencia y Castellón, donde el consorcio de Bomberos trabaja en la limpieza de viales. También se está ampliando el dispositivo en cuanto a maquinaria pesada para despejar pistas forestales de accesos a masías y granjas, ya que se han empezado a recibir solicitudes en este sentido. A esta hora hay mas de 160 carreteras afectadas, medio centenear de ellas cortadas y más de 80 en las qu es necesario el uso de cadenas.

Les carreteres afectades son ja 164 en tota la xarxa viària.

No ens cansem d'insistir que hui no és dia de cotxe per la ❄️. Cal afegir tb les complicacions per la pluja i el gel i els despreniments que poden donar-se en carreteres secundàries. Actua #AmbTrellathttps://t.co/ecmmndYjLi