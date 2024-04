Pisos que sale a la venta y la oferta dura menos de veinte minutos, pisos que superan los 1.500€ de alquiler mensual o la imposibilidad de acceso a la vivienda de muchos jóvenes son algunas de las situaciones que estamos viendo en los últimos meses, cada vez de forma más recurrente. Muchos son los españoles que ya tienen un familiar o un amigo cercano con problemas para pagar el alquiler o poder acceder a una vivienda.

La situación en España se está volviendo insostenible y está peligrando uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española en su artículo 47, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Una situación que llevan años alertando expertos tales como Fernando Cos-Gayón, Director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia: “la situación que atraviesa el mercado de la vivienda es dramático, llevamos unos seis o siete años anticipándolo desde la cátedra de la vivienda. Se está reduciéndose alarmantemente la oferta y no sean han tomado las medidas oportunas y no se ha hecho caso”, afirma en Mediodía COPE en Valencia.

Fernando da cinco claves para entender cómo hemos llegado a este punto y cómo puede solucionarse.





1. Situación actual

En estos momentos, el parque de viviendas de obra nueva disponibles en Valencia, según el catedrático es de “menos de doscientas viviendas” y la ciudad cuenta con más de un millón de habitantes y esto hace que “se tensione de una manera salvaje la vivienda de obra nueva que pasa a la segunda mano y la segunda mano, en consecuencia se tensiona y, por tanto, el alquiler también porque pasa a ser la única opción para muchas personas”.

Es por este motivo que el alquiler en Valencia tiene una situación tal que cuando sale una vivienda al mercado “dura menos que las entradas de los Rolling Stone, en menos de una hora hay catorce o quince solicitudes y se llega a alquilar sin ver la vivienda”.





2. El futuro de la vivienda

No hemos llegado al peor punto, “queda lo peor por venir” afirma el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, quien además reconoce que el factor desencadenante no es solo los apartamentos turísticos, porque solo afectan a algunos de los ochenta barrios de la ciudad, el resto de barrios también tienen tensionado el mercado inmobiliario”.

“Por supuesto hay que regular los apartamentos turísticos, pero la solución no solo pasa por esto, el problema es que también se están convirtiendo los locales comerciales en viviendas”, asegura en COPE Cos-Gayón, “además no se pueden hacer viviendas en cualquier lugar, según el reglamento vigente tiene que tener acceso individual por ejemplo y hay que regularlo”.

La clave, según el catedrático, pasa por “realizar de forma urgente vivienda protegida con un precio tope de venta y eso hará que se limite de manera natural el precio de venta de toda la ciudad, porque si hay suficiente oferta as un precio más bajo, la demanda no va a querer pagar mucho más por ello".





3. La Renta media, otro problema

Otro de los problemas que expone Alberto es que hay mucha gente con “renta no muy altas, por ejemplo la gente más joven, estamos condenando a toda una generación a no emanciparse hasta casi hasta los cuarenta años y eso no puede ser, hay que poner el foco en ellos y darles ayudas”.





4. Ser patrimonialista ahora cobra sentido

España, al igual que otros países, principalmente de la Unión Europea, somos patrimonialistas, hemos tenido muy presente siempre el pensamiento de que el alquiler “es tirar el dinero”, pero con los precios de los alquileres, rozando en Valencia los 1.500€, “ahora sí que cobra sentido esa sensación de que es estar tirando el dinero, porque para muchas personas es destinar el cien por cien de su salario a la vivienda”.





5. Reformar la Ley de la Vivienda

Hay viviendas disponibles que podrían ser de alquiler tradicional que no están saliendo al mercado, y es aquí donde Cos-Gayoso, incide que la Ley de Vivienda debe cambiarse, “hay propietarios que no alquilan porque tienen miedo a que se la ocupen por la protección que tiene ahora mismo por la maldita iniquikupación, y es un inquilino entra y entran vulnerabilidad y no se le puede en desahuciar, y ojo con eso no estamos diciendo que una familia vulnerable haya que dejarla en la acera con sus trastos, son los poderes públicos los que deben garantizar el acceso a la vivienda, que sea la administración la que pague eso y hacerlo de manera inmediata, no debe asumirlo el propietario”.





Medidas que están tomando algunas Comunidades Autónomas

Madrid suspende las nuevas licencias para pisos turísticos en la capital y multará con 30.000 euros a los ilegales, por ejemplo, y Valencia, según el anuncio que hizo María José Catalá, alcaldesa de Valencia, es “algo que no descarta en absoluto”.

"En nuestro caso, para poder hacer una suspensión de licencias ha de modificarse el PGOU de 1989". En este sentido, la primera edil ha querido añadir que no descarta nada, porque no quiere que proliferen los apartamentos turísticos ilegales, "queremos un crecimiento controlado y un turismo de calidad":