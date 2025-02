Escucha las críticas cinematográficas de los estrenos más destacados | 19 FEB 2025

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos más destacados esta semana.

BRIDGET JONES: LOCA POR ÉL

La vertiente cómica atiende sobradamente las mayores expectativas y la romántica, sin deslumbrar, básicamente sirve de pretexto a numerosos chistes. En el recorrido encontramos unas inspiradas ironías punzantes sobre tópicos que atañen a la madurez femenina. El guion acierta a relatar la nueva etapa de la protagonista con mucha chispa y un tono abiertamente vitalista que contagia al público. Ha contado con la implicación de Helen Fielding, autora del libro que adapta, publicado en 2013.

CAPITÁN AMÉRICA: BRAVE NEW WORLD

Los aficionados al universo Marvel deben tomarse esta película como lo que realmente es: el relevo y la transición de un personaje icónico hacia nuevos horizontes. Si se asume esta circunstancia, no defrauda, aunque no alcance el mejor nivel de la franquicia. Ofrece dos horas de entretenimiento gracias a su calculado guion, en el que no se advierten altibajos pronunciados. El thriller conspiranoico que presenta depara momentos álgidos y el clímax cumple con las expectativas, incluso se queda corto. Los fans se reencontrarán con varios rostros conocidos y otros nuevos llamados a tener una continuidad destacada en el futuro, salvo que sean condenados por la taquilla y las redes sociales en las próximas semanas.

FUERA DE LA LEY

La mayor genialidad de esta entretenida película reside en tocar distintos géneros sin perder la coherencia. Comienza con unas elevadas dosis de humor negro, deriva al thriller policíaco y termina siendo una tragedia tremebunda. A ello suma detalles característicos de las buddy movies. Su inteligente guion permite realizar estas transiciones sin brusquedades, trazando un curioso periplo, donde la resolución enlaza con el preámbulo. La codicia mueve a los personajes y los lleva al abismo mediante diversos incidentes que sorprenden continuamente, en ocasiones favorecidos por la fatalidad.