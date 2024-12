El emotivo vídeo que muestra el lado más humano de la DANA e invita a celebrar las Navidades: "Como la de antes"

En el barro no estamos solos

“Al principio todo era caos. El barro se llevó todo lo nuestro. Trabajos, casas, trozos de nosotros mismos.” Estas palabras evocan el inicio de una tragedia que devastó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. La peor DANA de la historia de España dejó tras de sí un rastro de destrucción y ausencias. 223 víctimas mortales y 3 desaparecidos todavía. También es el inicio de un vídeo que la Universidad Católica de Valencia ha lanzado estas Navidades para animar a celebrarlas.

Sin embargo, en medio de ese panorama desolador, emergió un acto sublime de humanidad: la solidaridad. El barro, testigo del dolor, también se convirtió en testigo de esperanza. “Tú tomaste este barro húmedo, ya no sé si de lluvia o de llanto. Y lo hiciste cuna”, narra el vídeo haciendo una alegoría al nacimiento del Niño Jesús.

Manos que moldean la esperanza

La imagen de las “manos de alfarero” nos lleva a reflexionar sobre cómo, incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu humano encuentra maneras de reconstruir y ayudar unos a otros. “Mil veces vi tus manos de alfarero. Soplaste con tu aliento y el barro despertó.”

Este barro no era solo barro; era el reflejo de un dolor colectivo, un lamento tan grande que necesitaba un gran movimiento. Miles de españoles cogieron lo que pudieron y no dudaron en ayudar a sus vecinos, conocidos o familiares, pero también a desconocidos que ahora son amigos . “Aquel barro lloraba con tanta fuerza que dolía, urgiéndonos sin palabras que nos uniéramos en tu rescate”

El emotivo vídeo de la Universidad Católica de Valencia continúa haciendo referencia al amor que nació de la tragedia, “yo quería que me salvaras del barro, pero tú quisiste hacerte barro.” Este gesto nos recuerda que el dolor también puede unirnos.“Te vi en esa unidad que creía olvidada. Porque el dolor nos recordó hermanos.”

Una Navidad sin purpurina

Este año, la Navidad adquiere un significado más profundo, menos adornado por la superficialidad y más enfocado en la esencia de su mensaje, en el nacimiento de Jesucristo. “En esta Navidad sin purpurina, más como la primera, en nuestras ciudades establo, la esperanza no está en que todo sea perfecto.”

Encendemos luces no por tradición, sino porque hemos aprendido a ver la luz en los momentos más oscuros. “Regalamos, porque en cada gesto de dar nos has dicho, te veo, me importas.”

El barro, que inicialmente simbolizaba la destrucción, se convierte ahora en memoria y homenaje. “En esta Navidad, el barro se hace memoria, de los que se han ido y de los que nos sostuvieron sin palabras.”

En esta Navidad, nos sirve para recordar que de las experiencias más difíciles surgen los actos más profundos de amor y solidaridad.