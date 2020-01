Efectos del temporal Gloria: "esto es una barbaridad, en cincuenta años no habíamos visto una devastación así"

Los efectos del temporal Gloria han quedado más que patentes en la Ciudad de Valencia. La playa de la Malvarrosa y su paseo marítimo han sido engullidos por el mar y los más afectados sin ninguna duda son los Restaurantes que se encuentran en primera línea de playa. En COPE MÁS Valencia hemos hablado con José Miralles Presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Malvarrosa que afirma que "el temporal se ha engullido totalmente la playa. Esto es una barbaridad."

Conforme he entrado he salido porque no merece la pena ponerte a hacer nada

"Estos locales llevan más de cincuenta años aquí y esta situación no la habíamos vivido nunca; esta devastación del mar a la costa es excepcional y más en una playa tan extensa como la Malvarrosa" asegura Miralles.

Después de dos días, Miralles, que además es el propietario de La Alegría de la Huerta nos cuenta que después de dos días "por fin" ha podido entrar en su negocio. "Conforme he entrado he salido porque no merece la pena ponerte a hacer nada porque las olas siguen entrando libremente." Desde los chiringutos esperan que las informaciones sean certeras y el temporal amaine a partir de mañana y puedan empezar a cuantificar los daños y las pérdidas.

"Esta situación verla en directo aún impresiona más que en los vídeos. Debemos concienciarnos del cambio climático porque esto no lo habíamos visto en la vida."

LA CAMPAÑA VERANIEGA EN PELIGRO

José Miralles se muestra muy afectado ante los destrozos de Gloria y pone ya la vista en la campaña de Semana Santa y verano. "Los daños materiales se solucionarán, tenemos seguros y estamos tranquilos." El problema que ve el Presidente de los Chiringuitos es la regeneración de la playa. "Esta playa es muy grande y volver a llevar la arena a su sitio para que el mar no vuelva a salir puede ser cuestión de muchos meses."