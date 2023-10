La divertida anécdota de las Falleras Mayores de Valencia en COPE: "Me dicen si soy influencer"

Las flamantes Falleras Mayores (FFMM) de Valencia han visitado los estudios de COPE Valencia la mañana después de saberse proclamadas para este próximo año 2024. Una visita que ha dejado momentos de lo más divertidos en la entrevista en Mediodía COPE.

Estela Arlandis, Fallera Mayor, y Marina García, Infantil, reconocen que no se esperaban la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para anunciarles su reinado y que lo recibieron con mucha emoción y nerviosismo, pero reconocen también que "va a ser épico".

Ambas recibieron la noticia rodeada del resto de falleros de la comisión e incluso Marina (infantil) bromea con que se apostó una merienda a que no salía ella elegida. "Total, si apostaba algo no la iba a pagar", sonríe.

La química entre ambas falleras queda patente a lo largo de la entrevista, pese a las pocas horas que llevan ejerciendo juntas como FFMM de Valencia, tanto es así que "entre ellas enseguida hubo chispa porque son muy iguales".





UNA FALLERA INFLUENCER

Uno de los momentos más curiosos ha sido cuando Estela ha desvelado que además de estudiar derecho, trabajaba como creadora de contenido, también conocido comúnmente como influencer. "Estuve en la agencia de marketing y publicidad durante dos años mientras estudiaba derecho y al final me lo tuve que dejar porque hacía de creadora de contenido todas las semanas para marcas y era inviable y me quedé solo con derecho". Además, reconoce que "se me ha visto mucho más por redes sociales de lo que estamos acostumbrados, pero la verdad que es un trabajo como cualquier otro".

Cuando le preguntan sobre este tema bromea también con que es "una persona totalmente normal" y "es muy fallera y al final se puede desempeñar el cargo igual y potenciaré muchísimo la cuenta de Fallera Mayor de Valencia".

OTRO MOMENTO DIVERTIDO

Otro de los momentos que han marcado la visita de las Falleras Mayores de Valencia ha sido cuando, Carles Villeta, les ha preguntado por cuál es el acto que esperan con más emoción y, entre otros, han coincidido que la Crida. Dentro de las actividades de preselección para FFMM, una de ellas, tal y como desvela Estela en COPE, es hacer una Crida en inglés; "tienes que improvisar en el minuto, entonces me salió una mini Crida" y asegura además que si se tiene que poner con el chino "se pondrán, no hay problema".