Diego Román: "No basta con reconstruir los parques empresariales, hay que relanzarlos, queremos inversiones, queremos justicia"

La economía valenciana, especialmente su tejido empresarial ubicado en parques industriales, sigue luchando por levantar cabeza tras el desastre provocado por la DANA del pasado otoño. Han pasado más de siete meses y, sin embargo, muchas de las empresas afectadas siguen sin recibir el total de las indemnizaciones prometidas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta situación, según alertan desde la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana, puede desembocar en una nueva crisis empresarial si no se toman medidas urgentes. En "Seguir sumando", el programa empresarial de COPE Comunidad Valenciana, ponemos el problema sobre la mesa para tratarlo más a fondo.

Diego Román, presidente ejecutivo de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana, lo advierte: “Llega un punto en que si el consorcio de compensación de seguros no acelera el pago, nos encontraremos después del verano con una segunda DANA, una DANA social, donde existe el riesgo de pérdida de empleo y cierre de más empresas”. La frase impacta, pero describe una realidad que viven miles de empresarios y trabajadores: la incertidumbre, el desgaste económico y la falta de respuestas claras.

Román señala que aunque “el 90% de las empresas están en sus instalaciones y tirando adelante”, muchas lo hacen “a pulmón propio, con créditos, ahorros familiares y ayudas que no son suficientes”. Y añade que “las bajas que vimos en las primeras semanas, con nietos, abuelos, empleados limpiando lodo codo con codo, fueron impresionantes”, pero esa energía se agota sin el respaldo institucional.

Santi Pacheco Momento del programa con Diego Román y Carles Villeta

Además del retraso en los pagos, otra de las grandes preocupaciones es la seguridad estructural de los propios parques empresariales. Desde la federación reclaman que se ejecuten de una vez los proyectos pendientes para canalizar barrancos como el del Pollo o el Carraixet: “Hay siete grandes actuaciones que llevan 15 años cogiendo polvo. Urge acometerlas. No podemos permitirnos otra catástrofe como la del 29 de octubre”, insiste Román.

A su juicio, “los parques empresariales son el último barrio de cada pueblo, pero no se les cuida como tal. No hay rédito electoral porque allí no vive nadie, solo se trabaja. Pero es una torpeza: ahí se genera más del 40% del PIB nacional”. Y, pese a los avances en la Comunitat Valenciana en cuanto a modernización de polígonos, asegura que todavía queda mucho por hacer para que estos espacios sean competitivos y atractivos para nuevas inversiones.

De hecho, hay empresas que, tras meses cerradas, han perdido clientes, proveedores y credibilidad. “Cada día fuera de combate es un golpe para su viabilidad”, lamenta. Y en muchos casos, añade, “se trata de empresarios de más de 50 años que tienen que volver a empezar desde cero. Es durísimo”.

Frente a este escenario, Román reclama sin tapujos un verdadero “Plan Marshall” para relanzar la economía de la zona: “No se puede pedir más a la Generalitat. Aquí tiene que mojarse el Estado español y también Europa”. Critica que ningún alto cargo europeo haya visitado la zona afectada por la DANA: “Me considero europeísta, pero me ha dolido la falta de sensibilidad. Esta ha sido una de las catástrofes más graves de 2024 y no ha venido ni una comisaria, ni un vicepresidente, ni von der Leyen”.

En medio de esta compleja situación, también hay espacio para ejemplos de creatividad y emprendimiento. Es el caso de “Tekocino”, una startup valenciana que ofrece menús saludables a trabajadores en sus puestos de trabajo. Carlos Galiana, su CEO, explica que la idea surgió en la universidad: “Estábamos siempre sin tiempo para comer. Pensé en una especie de Uber Eats pero saludable y pensado para oficinas”.

Fundada hace dos años, en 2024 facturaron 95.000 euros y prevén crecer un 50% este año. “Llegamos a acuerdos con empresas para que a los empleados les salga más económico y así nos compensa ir”, cuenta Gariana. Ofrecen desde arroces y platos caseros hasta menús completos por 12,80 euros. “Nuestro objetivo es que la gente coma bien sin complicaciones y a un precio justo”, añade.

También ellos sintieron el golpe de la DANA. “Estábamos en Riba-roja, y tuvimos que parar dos o tres meses. Ahora hemos vuelto con fuerza en el parque tecnológico”. Su modelo de negocio, adaptable y centrado en la calidad, les permite mantener el rumbo y soñar con expandirse a otras ciudades en un par de años.

Mientras empresas como “Tekocino” demuestran que hay vida y esperanza en los parques industriales, el sector no oculta su temor a que la falta de apoyo institucional convierta la recuperación en un espejismo. La advertencia de Diego Román es clara: “Esto no puede repetirse. No basta con reconstruir los parques, hay que relanzarlos. No queremos compasión, queremos inversiones, queremos justicia”.

Y concluye con un llamamiento a la sociedad valenciana: “Vamos a pelear juntos. Esto es una cuestión de dignidad. De la recuperación de nuestros polígonos depende el empleo, la riqueza y el futuro de muchos pueblos”.