La desesperación de una alcaldesa afectada por la DANA ante el estado de los garajes: "Es un peligro"

Se cumplen 20 días desde que el pasado de 29 de octubre, una riada arrasara unos 70 municipios de la provincia de Valencia.

Y sí, el gris de las aceras asoma entre el lodo y el barro… pero el problema ya no está ahora en las calles, sino en los garajes. La limpieza está costando más de lo que esperaban. La falta de un mando único que coordine los equipos de trabajo está retrasando las labores de limpieza. La gran mayoría siguen llenos de lodo.

A muchos no les queda más remedio que buscar la solución por su cuenta… previo pago de forma privada.

Por ejemplo, en Catarroja, aunque esto es una situación que se produce en todos los pueblos afectados, existen 195 sótanos. Su alcaldesa, Lorena Sirvent, en declaraciones a COPE Valencia, ha explicado que "de esos 195 sótanos hay algunos de ellos que, efectivamente, pueden tener daños estructurales, otros que todavía no se han podido valorar con precisión, otros que tienen tuberías de bajantes rotas que hay que entrar para arreglar, porque si no, no podemos actuar". La primera edil, también ha explicado que "en algunos, el sistema de ventilación tampoco funciona y también hay que arreglarlo para poder trabajar. Hay que empezar a vaciar algunos fosos de los ascensores para que se puedan poner en marcha y la gente con dificultades de movilidad pueda también salir a la calle".

Sirvent añade que "hay que actuar con rapidez porque al final la gente está desesperada y esto tiene que quedar claro que forma parte de la emergencia. Es que esto no es un problema privado de una comunidad de propietarios o una zona, es que es toda Catarroja y es todos los pueblos. Entonces los equipos de emergencia tienen que actuar con eficacia, con rapidez, porque es un peligro para la salud pública. No podemos dejar a los vecinos y vecinas que bajen solos a quitar lodos. Es que eso no se puede tolerar."

De hecho, muchos vecinos de estos municipios, ante la tardanza y la desesperación, están entrando en esos garajes prohibidos "por su cuenta y riesgo". Mucha gente "está actuando por la desesperación, pero se está asumiendo un riesgo que, con la situación que estamos, es innecesario asumir más riesgos, porque efectivamente puede haber concentraciones de monóxido que no serán mortales porque son espacios grandes, pero hay concentraciones de monóxido que te pueden afectar. Entonces hay que tener una serie de precaución porque igual puedes tener algún tipo de molestia pasados los días. Entonces tienen que actuar la gente que sabe actuar, la gente que está preparada", añade la alcaldesa de Catarroja.

En este sentido, la alcaldesa también lamenta que el tiempo corre en su contra: "En Catarroja la mayoría de equipos de emergencia que tenemos son de fuera de la Comunidad Valenciana. Si no continúan con directrices claras, irán desescalando y cuando se vayan ellos, entonces sí que tendremos un problema. Hay que aprovechar y hay que continuar y esto forma parte de la emergencia. Entonces hay que tomar decisiones valientes y hay que ser claros. Y esas directrices claras son las que necesita la ciudadanía. Estamos en una primera fase de la emergencia todavía".