Descubre la increíble historia detrás del mural gigante sobre la DANA de Valencia: "Espontáneo"

En tiempos de adversidad, la solidaridad surge como una luz en medio de la oscuridad. Esto mismo es lo que está ocurriendo en Valencia desde el pasado 29 de octubre cuando la fatídica DANA arrasó setenta municipios de la provincia de Valencia.

Los voluntarios, ese gran movimiento espontáneo que demostró que el espíritu de ayuda mutua puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Inspirados por este movimiento, los artistas valencianos Paco Roca y Martín Forés han creado un mural que rinde homenaje a estos héroes anónimos.

La voluntaria como representación de la solidaridad en la DANA

“Era una escena que veía a diario”, explica Paco Roca en Mediodía COPE en Valencia, describiendo como jóvenes armados con escobas, capazos y, a falta de botas, bolsas de plástico, cruzan la pasarela para ayudar a los afectados.

Este esfuerzo espontáneo no solo ayudó a paliar los daños físicos, sino también reconfortó a las víctimas, quienes encontraron apoyo emocional en los voluntarios cuando la ayuda organizada aún no llegaba. “Creo que esto ha servido mucho para que los afectados no se sintieran solos en esos primeros días tan difíciles”, reflexiona el artista.

El arte como memoria

El mural no solo celebra la solidaridad, sino que también busca preservar el recuerdo de este movimiento para la posteridad. Como explica Martín Forés, “el mundo del arte debe dar un paso al frente y reflejar lo que ha pasado, lo que está pasando”.

La ilustración elegida representa a una joven con una escoba y un capazo, con manchas de barro, simbolizando la sencillez y la determinación de los voluntarios. “El dibujo tiene el poder de crear un símbolo que va más allá de la documentación fotográfica”, agrega Roca desde el Espacio Cultural la Rambleta.

Ilustración con un mensaje reivindicativo

La ilustración captura el esfuerzo de los voluntarios, pero también la precariedad de los primeros momentos tras la catástrofe. “Esa mirada de decisión y orgullo es crucial porque muestra la otra cara de la desesperación”, explica Roca. Este enfoque esperanzador resalta que, pese a las dificultades, la comunidad puede superar los desafíos si trabaja unida.

Para los artistas, esta obra tiene también un componente personal. Roca, originario de Llombai, confiesa que su familia fue afectada por las inundaciones. “No solo somos testigos; también somos víctimas”, afirma. Este lazo emocional intensificó su compromiso con el proyecto, que realizaron de forma altruista. “No hemos cobrado ni un céntimo y es uno de los trabajos de los que más orgullosos estamos”, comparte Forés.

El mural marca el inicio de lo que podría ser un movimiento artístico más amplio. “Esto abre el terreno para que más artistas puedan expresarse a través del street art y otras formas creativas”, dice Forés. Ambos artistas esperan que este tipo de iniciativas continúen inspirando proyectos que combinen arte y solidaridad.