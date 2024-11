Así se vive después de la catástrofe: el angustioso relato de una vecina que perdió todo en las inundaciones de Valencia

El municipio de Paiporta ha sido duramente golpeado por la inundación del pasado 29 de octubre, dejando a muchos de sus habitantes atrapados en un ciclo interminable de limpieza y reconstrucción. En una entrevista en Mediodía COPE en Valencia con Laura, vecina de un bajo cuya vivienda fue severamente dañada, se revela la dura realidad de lo que muchos viven en la ciudad tras más de un mes de la catástrofe.

TRAS LA DANA UNA CASA IRRECONOCIBLE

Laura, cuya vivienda se encuentra en la planta baja de un edificio, relata que, tras la DANA, su casa "estaba irreconocible". "En el momento que empezó a entrar el agua, ya saltó todo el parqué, hemos tenido que quitar puertas, hemos tenido que quitar absolutamente todo", cuenta. Los daños fueron devastadores, y, al igual que muchos otros vecinos, la primera tarea fue evacuar todo lo posible: "Se sacaron todos los enseres, todo el fango", recuerda Laura, quien continúa luchando por recuperar lo que se ha perdido.

A pesar de la magnitud de la tragedia, Laura destaca la solidaridad de la comunidad. Fue la ayuda de los vecinos y los voluntarios lo que permitió que se pudieran comenzar las labores de limpieza. "Los voluntarios, a partir del tercer o cuarto día, empezaron a llegar a ayudarnos a sacar los enseres de nuestra casa", explica, quien reconoce el valor de aquellos que llegaron desinteresadamente a ofrecer su apoyo.

El trabajo no fue fácil. Al principio, los esfuerzos fueron principalmente manuales, y fue solo cuando la situación se hizo insostenible que comenzó a llegar maquinaria pesada. "Vino maquinaria cuando nuestra situación era completamente ya insalubre, allí no se podía ni respirar", asegura. Sin embargo, esta maquinaria no llegó a través de canales oficiales, sino por contactos personales. "Veníamos buscando a personas que pudieran traernos maquinaria para ayudarnos", afirma.

Santi Pacheco Calle de los voluntarios en Paiporta

más de un mes sin respuestas

Lo que más resalta Laura es la falta de apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento como de las autoridades competentes. Aunque muchos vecinos esperaban algún tipo de orientación oficial, como un bando del Ayuntamiento que explicara qué pasos seguir, la respuesta fue nula. "No llegó ni el día 30, ni el día siguiente, ni al día siguiente", lamenta esta vecina de Paiporta, quien además no entiende cómo las autoridades competentes no pudieron hacerse cargo de tal catástrofe.

La situación empeoró con la falta de servicios básicos, como internet y cobertura telefónica, lo que dificultó aún más la comunicación y el acceso a ayudas. "Nos han puesto muchos obstáculos para hacer cualquier tipo de trámite", afirma Laura, quien critica la complejidad de los sistemas establecidos para solicitar ayudas, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la tecnología. "Lo han puesto muy complicado para llegar a pedir una ayuda", añade.

ayudas que no llegan

A pesar de la limpieza y los esfuerzos por recuperar sus hogares, Laura se enfrenta ahora a la incertidumbre. Su vivienda sigue vacía y sin posibilidad de habitabilidad, lo que la ha llevado a buscar un alquiler temporal mientras espera las ayudas necesarias para las reparaciones. "De momento, intentar conseguir un alquiler, porque estoy en casa de un familiar, pero evidentemente, yo temporalmente, por lo menos hasta el verano, yo cuento de aquí al verano que me puedan dar las ayudas y que me puedan hacer las obras en mi casa", explica.

Sin embargo, la situación es aún más compleja, ya que Paiporta es una localidad con una gran demanda de vivienda y pocas opciones disponibles. Laura menciona que "Paiporta es una población con mucha demanda de alquiler, pero con poca vivienda", lo que ha generado desesperación en muchas familias que no han podido encontrar un lugar donde quedarse. "Esto no se puede prolongar más tiempo", afirma con preocupación.