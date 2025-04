La declaración de Pradas y Argüeso por la DANA: la documentación con la que cuenta la jueza

Las comparecencias ante la jueza de la dana marcan este viernes un punto de interés informativo con la declaración, como investigados el secretario autónomico Argüeso y la exconsellera Pradas.

Durante las últimas semanas, han ido prestando declaración diferentes víctimas de la riada.

¿Con qué documentación cuenta la jueza para analizar la labor de emergencias ese 29 de octubre? Desde hace un par de días, con la propia pericial que ha entregado Argüeso al juzgado de las conversaciones y movimientos de su teléfono móvil. En ese informe, se recogen todos los mensajes entre el exnúmero dos de Pradas y altos cargos de la Generalitat, alcaldes y técnicos de Emergencias entre los días 29 y 30 de octubre.

El informe, elaborado por un informático, contiene un análisis técnico sobre una serie de chats mantenidos a través de la App WhatssApp entre Argüeso y otras autoridades como Camarero; la exconsellera de Justicia Salomé Pradas; técnicos de Emergencias, diversos alcaldes y responsables de Fuerzas de Seguridad. También contempla una relación de llamadas telefónicas recibidas en el móvil de Argüeso los días 28, 29 y 30 de octubre y los movimientos que efectuó con su vehículo.

El secretario autonómico de Emergencias reconoció en un mensaje de Whatsapp a las 14:44 horas de ese día sobre la situación de las lluvias que provocarían las catastróficas inundaciones en Valencia: "Los barrancos están a punto de colapsar".

La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, le respondió al citado mensaje sobre los barrancos, a las 15:11 horas: "Jope. Si necesitas algo nos dices".

Respecto a los chats, hay uno que mantiene Argüeso con Camarero y otros participantes en el que le indica que ese mediodía del 29 de octubre está en Carlet y "la cosa se está poniendo muy fea". Seguidamente, añade: "Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico", y apostilla: "Los barrancos están a punto de colapsar".

Más tarde, a las 17.22 horas, la vicepresidenta indica: "Se está complicando zona Utiel Requena. Si tenemos algo allí me decís. Estar pendientes, por favor".

El mismo 29 de octubre, también hay una relación de chats entre Argüeso y Pradas en la que la exconsellera le pregunta si ha hablado con la alcaldesa de València, María José Catalá, por el cierre de colegios --a las 9.25 horas-- y éste le confirma que no: "Ya le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo", le comenta.

En un chat de 'Emergencias', Argüeso advertía a las 7.57 horas: "Nos acaba de informar Aemet que van a emitir un aviso de nivel rojo para la zona del litoral sur de Valencia hasta las 12 horas. La precipitación se ha concentrado sobretodo en la zona de la Ribera Alta. Estamos valorando pasar a situación 1 en ésa Comarca, porque empiezan a entrar incidentes de vehículos atrapados. Puerto de Valencia cerrado desde las 7".

A las 12.58 horas Argüeso le pasa a Pradas un parte metereológico, con la situación 1 de Emergencia, y en el que le apunta: "Se solicita a BCV movilizacion de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Rio Magro, area puente de Carlet y Barranco Poyo, areas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas".

El mensaje masivo de alerta a la población Es-Alert llegó a los móviles a las 20:11 horas, cuando ya se habían registrado numerosas de las 228 muertes por las inundaciones.

EL INFORME DE EMERGENCIAS REMITIDO A LA JUEZA

También contraatacaba la generalitat con el informe que remitió a la jueza sobre las actualizaciones del Plan Especial de Inundaciones, una información que solicitó la magistrada recientemente para apuntalar sus pesquisas

El informe lo firma Jorge Suárez, el técnico de mayor rango en el departamento autonómico y que también estuvo al frente de la emergencia de la dana.

Suárez explica que las tres administraciones -local, autonómica y central- tienen competencias en Protección Civil, para contraatacar los argumentos de la jueza, quien ha mantenido que esas competencias, según el Estatuto de Autonomía, son atribuciones directas y exclusivas de la Generalitat.

El mismo informe también recoge que el plan estatal de protección civil ante el riesgo de inundaciones, en su apartado 3, obliga a las confederaciones hidrográficas a proporcionar "información completa y fidedigna, obtenida en tiempo cuasi-real, y de rápida difusión". En esta labor de vigilancia quedaría incluido el aviso ante "el desbordamiento de los cauces".

La lectura que hace Compromís de este informe: este informe demostraría que el gobierno valenciano tenía listo a las 19.34 del 29 de octubre, día de la dana, el documento para pedir el despliegue de la UME en toda la provincia de Valencia, pero no se envió hasta una hora más tarde.

Sin embargo, desde la Conselleria de Emergencias ha negado que hubiera retraso en el envío del email para solicitar el refuerzo de la UME el día de la dana.

Del mismo modo, el departamento asegura que no tenía confirmación oficial de posibles fallecidos a las 20.33 horas de aquel día, sino que no la tuvo hasta la medianoche.

La Conselleria de Emergencias asegura que no solo no hubo demora alguna "sino que es completamente falsa y errónea la afirmación de que el documento se retrasó una hora" porque el mensaje "no estaba ni preparado, ni enviado ni listo antes de las 20.33 horas".

CONCENTRACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Varias asociaciones de víctimas y damnificados por la dana del 29 de octubre han convocado a concentrarse ante la Ciudad de la Justicia de València, donde están citados a declarar como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

El acto está convocado por la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, la Asociación Víctimas de la Dana 29 octubre, la Asociación Víctimas mortales de la Dana 29 Octubre y miembros de los comités de reconstrucción de diferentes poblaciones.

Con esta concentración a la entrada de la Ciudad de la Justicia, los convocantes quieren mostrar su apoyo al trabajo de la jueza de Catarroja que instruye esta causa y, también, "continuar reclamando justicia por todas las víctimas y afectados por la riada".

Los convocantes pidieron permiso para esta protesta a la Delegación del Gobierno a mediados de la semana pasada y que aún no han obtenido respuesta, según Christian Lesaec Catalá, presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia.