Decaen casi todas las medidas covid en la Comunitat Valenciana

La Comisión Interdepartamental de la Generalitat para la prevención y actuación ante la pandemia de coronavirus se acaba de reunir esta tarde para anunciar qué medidas contra el covid decaen tras los buenos datos epidemiológicos de las últimas semanas. 'Me dirijo a la ciudadanía para agradecerles su responsabilidad para conseguir lo que hoy les voy a anunciar', ha asegurado el presidente, Ximo Puig, en la rueda de prensa posterior. 'El día 9 de octubre va a ser una cita fundamental en el renacer de la Comunidad Valenciana. La pandemia continúa, pero ya hemos dado unos pasos fundamentales', ha añadido. Además, ha animado a los que no se han vacunado todavía a que lo hagan. 'No perderé la ocasión de activar la responsabilidad de las personas que no se han vacunado, porque gracias a la vacunación hemos llegado a este punto'.

El president, Ximo Puig, ha anunciado las siguientes medidas:

- La mascarilla sólo será obligatoria en espacios cerrados de uso público y al aire libre cuando no se pueda respetar el metro y medio de distancia.

- No se podrá fumar en la vía pública a menos de dos metros de distancia interpersonal.

- Decaen todos los aforos y limitaciones horarias en hostelería, restauración y ocio nocturno.

- Decaen aforos en celebraciones, establecimientos y eventos.

- Decaen aforos en cines, teatros, auditorios y museos, excepto cuando se consuma, que se dejará un asiento libre de distancia.

- En hostelería, restauración y ocio nocturno, el límite máximo será de 10 personas por mesa tanto en interior, como en exterior.

- En cuanto a los festivales de música: se aplicarán protocolos específicos, según su singularidad y se deberá mantener los dos metros y medio cuadrados por persona, cuando sea de pie.

- Se podrá consumir en las barras de los bares, manteniendo la distancia de seguridad.

- A partir de ahora se podrá bailar en las pistas de baile, pero con mascarilla. Excepto cuando se consuma, que se deberá hacer en las zonas habilitadas para ello.

- No habrá número máximo de espectadores en ligas profesionales de fútbol y baloncesto en exteriores. El límite será del 80% en pabellones cerrados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Sanidad va a crear una Unidad de Vigilancia Específica para velar por el cumplimiento de las medidas y establecer nuevas medidas de detección temprana.

Las actuales restricciones decaen a las 23:59h de este viernes 8 de octubre para dar paso a una "normalidad mejorada". Aún quedará un último paso para que decaigan las mínimas medidas que aún quedan vigentes.

Durante el mes de septiembre las medidas se han flexibilizado en dos ocasiones ante la buena evolución de los datos de contagios, hospitalizaciones, muertes e incidencia acumulada, que actualmente se sitúa por debajo de los 40 casos por 100.000 habitantes. En concreto, hoy alcanza los 38 casos por 100.000 habitantes, que son 1'68 puntos menos que ayer miércoles, y supone diez casos menos que la media nacional, situada en 48,92.



Según los datos del Ministerio de Sanidad, la Comunitat Valenciana es la quinta comunidad autónoma con menor incidencia por detrás de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Galicia. Respecto a los contagios por grupos de edad, el tramo con mayor incidencia sigue siendo el de los menores de 11 años, con 69 frente a los 72 casos por 100.000 habitantes de ayer y es el único que está por encima de los 50 casos.