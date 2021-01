Csif alerta que no hay jeringuillas para vacunar del Covid en Valencia

El sindicato médico CSIF ha denunciado en COPE la falta de previsión y planificación de la conselleria de Sanidad para llevar a cabo la vacunación contra el coronavirus en la Comunitat.

Además, Fernado García, presidente del área sanitaria del CSIF en Valencia asegura en declaraciones a COPE Valencia que a los problemas "de falta de refuerzos y que nos e cubren las bajas, de los profesionales sanitarios, hay problemas de estocaje, de jeringuillas especificas para las vacunas del coronavirus".

"Un problema que reconoció la propia conselleria de Sanidad, en una reunión aer con los sindicatos", insiste García quien explica que se trata de una jeringuilla especial "que permite sacar la dosis exacta que se necesita y no se desperdicia el vial, pudiendo extraer las seis dosis de Pfizer".

Un problema que para García evidencia "que la vacunación no se ha planificado como debería planificarse y no nos da confianza”. Además denuncia que en el departamento de salud del Arnau no hay vacunas, en el Peset tampoco”

“Lo dije ayer en la reunión- recuerda Fernando- no entiendo que empecemos 27 diciembre a vacunar las residencias, estamos a 14 de enero y nos falta stock, y la planificación nos la dieron el 8 de enero”

“Las cosas se hacen bien porque nos jugamos mucho. Con la salud no se puede jugar. Tiempo había. García hace un llamamiento a los políticos y a los cargos de sanidad para que se pongan las pilas.

11,000 profesionales en tres años

Desde el sindicato insisten en la necesidad de un plan estructural de recursos humanos, y cifran en más de 11,000 profesionales que serian necesarios en tres años, porque recuerda que después del Covid vendrá la crisis sanitaria con todas las enfermedades que no son la pandemia y en las que tendremos que ponernos al día. Por eso insiste que la “única forma de resolverlo es con personal”

"Hay que poner todos los medios necesarios porque si solventamos crisis sanitaria solventaremos resto de situaciones, el problema es que hay generar confianza y hacer llamamiento que vengan profesionales y no se vayan. Hay que dotar plazas estructurales, vacantes nuevas y hay que tener un plan ambicioso. Prepararse para que lo que esta y lo que ha de venir" sentencia Fernando García.