Cristóbal Romero Vegas: "Es maravilloso cómo el mundo digital consigue que nuestros libros lleguen más lejos"

Su historia de reinvención es inspiradora. Cristóbal Romero Vegas, escritor de Málaga, fue una de esas personas que se vio afectada por las últimas crisis, que se llevó por delante su trabajo y su seguridad.

La vida es muy breve como para quedarse parado en lo malo

A partir de ahí, su vida fue un salto sin red, que decidió afrontar con creatividad y perspectiva a través de la literatura, algo que nos ha contado con total sinceridad en Trending Cope: ‘La vida es muy breve como para quedarse parado en lo malo, hay que avanzar y apoyarse en los que quieres para seguir creciendo’.

Con su tercera novela a punto de ser presentada, ‘Cuando ama una mujer’, Cristóbal empezó a escribir ‘porque era algo que tenía pendiente. Siempre me ha encantado leer y la literatura nos permite vivir muchas vidas en una. El camino fue totalmente natural’. En cuanto al lugar que ocupan las redes sociales en su labor como escritor, Cristóbal lo tiene claro: ‘Soy hombre de pocas palabras, pero reconozco que las redes me permiten dar a conocer mi trabajo de forma muy fácil y conectar con el público y los lectores. Si pudiera dedicarle más tiempo sé que llegaría todavía más lejos’.

Lo que sin duda le abre las puertas sin límites es la venta online de sus libros. ‘Yo soy muy de papel. Respeto a aquellos que prefieren leer a través de dispositivos electrónicos. Me parece fascinante que haya tantas formas de llegar a quien te lee, pero el papel siempre será el papel. Lo que sí es maravilloso es cómo el mundo digital consigue que nuestros libros lleguen más lejos de lo que nunca imaginamos’. Y mientras su tercera novela está a punto de ser presentada, Cristóbal sigue trabajando y escribiendo en sus siguientes proyectos literarios. ‘Me gusta basar mis relatos en la historia, y eso requiere tiempo. El tiempo es un bien tan escaso en nuestros días… me gusta aprovecharlo al máximo haciendo lo que más me gusta: escribir y estar con mi familia’.

