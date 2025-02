Crida 2025: "Fue un momento épico y emocionante"

Valencia ha vivido una Crida histórica este 2025, con un espectáculo renovado que apostó por el talento local y que ha dejado una huella imborrable en todos los asistentes. Entre los protagonistas de la noche destacó Lorena Calero, cuya actuación sobre las emblemáticas Torres de Serranos emocionó a miles de personas.

La artista, que interpretó junto a Gonzalo Manglano y la Escolanía de la Mare de Déu una versión adaptada del clásico "El Fallero", del maestro Serrano, titulada “Despertant els nostres cors” de Kike Soriano, describió su vivencia como "uno de los momentos más emocionantes de mi vida".

"Todavía sigo con la resaca emocional del momento vivido anoche", confesó Calero en una entrevista posterior. "Si hubierais podido sentir como yo lo sentí desde allá arriba, hay pocos momentos que me hayan emocionado tanto".

El espectáculo, que este año cambió las proyecciones digitales por un enfoque más tradicional con música, danza y pirotecnia, se convirtió en un homenaje a la capacidad de los valencianos de sobreponerse a la adversidad. "Ver a toda Valencia allí, con esa energía, fue algo mágico", comentó la cantante.

Para Lorena Calero, la propuesta de cantar en la Crida fue un reto que aceptó sin dudar: "Cuando recibí la llamada y me dijeron ‘¿te atreves?’, contesté: ‘¡Por supuesto que sí! ¿Dónde hay que subirse?’. Y allá fui, sin miedo". Sin embargo, reconoció que la dificultad del montaje se hizo evidente el día del evento: "No es lo mismo subir con ropa normal que con ese pedazo de vestido y tacones".

Natural de Mislata, Calero confesó su vínculo con las Fallas: "No he sido fallera, aunque las vivo y me he vestido, y aunque mi madre me decía de pequeña que no aguantaría los moños, mira ahora, subiendo por la Senyera". Su pasión por la fiesta y su amor por la música la llevaron a protagonizar uno de los momentos más memorables de la Crida.

Tras la actuación, las redes sociales se inundaron de imágenes y elogios, algo que impactó a la cantante: "No era consciente de lo que la gente había visto hasta que vi las imágenes después. Fue impresionante".

La Crida 2025 ha supuesto un antes y un después en la forma de dar la bienvenida a las Fallas, y Lorena Calero ha sido, sin duda, una de sus grandes protagonistas. "Esto ha sido un regalo para todos los valencianos y valencianas, y yo entregué todo mi corazón para que así fuera".