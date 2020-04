Consellería pide los profesores no manden deberes en Semana Santa

La confederación de Ampas, Gonzalo Anaya, planteaba hace unos días en la Mesa de Padres que el envío de tareas estaba siendo excesivo en algunos casos para los niños y proponía que los profesores no enviaran deberes en las vacaciones de Pascua. Tras la propuesta, la Consellería de Educación ha pedido a los profesores que no envíen nuevas tareas durante la Semana Santa y las vacaciones de Pascua.

En una carta firmada por el secretario autonómico Miguel Soler y dirigida a toda la comunidad educativa se pide, refiriéndose en concreto al colectivo docente, que ''para los próximos días no lectivo, no se propongan nuevas tareas curriculares al alumnado'', sino que se mantengan ''los contactos con el alumnado y sus familias que consideréis necesarios en estos días de extrañas vacaciones''. Además, recoge la postura ya manifestada por la ministra de Educación, Isabel Celaá.''Vienen ahora unos días de descanso escolar sin deberes. También para vosotros y vosotras, estos días no lectivos tienen que significar poder tener momentos de tranquilidad''.

La enseñanza a distancia se está basando en la mayoría de casos en la programación de tareas a realizar en casa, lo que provoca cierta tensión entre las familias, especialmente si el acceso a las nuevas tecnologías no está garantizado o si además se suma la necesidad de los padres de disponer de los dispositivos existentes para teletrabajar. Además, a las tareas ya enviadas se están sumando las previstas para vacaciones en algunos casos pese a tratarse de un periodo no lectivo, según el calendario oficial.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se reúne hoy con las comunidades autónomas en la Comisión General de Educación para preparar conjuntamente el cierre del curso escolar y las opciones de evaluación a los estudiantes si se prolongan las medidas de confinamiento para contener la pandemia del coronavirus. La reunión por videoconferencia con los consejeros de Educación de todas las comunidades se celebró el pasado día 25, y en ella se acordó un nuevo calendario para la Selectividad, aplazándola hasta finales de junio y primeros de julio.