Consejos para prevenir los golpes de calor

El Ayuntamiento ha activado el Protocolo municipal de comunicación y coordinación en caso de ola de calor en la ciudad de València 2019, que fue aprobado a principios de este mes. Ante la previsión de que se produzca un incremento importante de las temperaturas en los próximos días, desde el Servicio de Sanidad y Salud se insta a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención para reducir las posibles afecciones a la salud.

La campaña finalizará el 30 de septiembre, salvo que las condiciones meteorológicas aconsejen la modificación. Desde el Servicio de Sanidad se ha diseñado el procedimiento de coordinación con los diferentes servicios y secciones municipales implicados, «con el objetivo de mejorar la información y atención a la ciudadanía, así como dar más efectividad a las actuaciones de la campaña», en palabras del alcalde de València, Joan Ribó. De hecho, según ha explicado Ribó, «la finalidad última es prevenir los riesgos graves que comporta una exposición prolongada al calor; las administraciones –ha añadido- tenemos la responsabilidad de prevenir los riesgos graves y poner los medios adecuados para paliarlos». Tal como se señala en el texto, «las altas temperaturas pueden provocar situaciones complicadas, especialmente el denominado golpe de calor, que puede llegar incluso a provocar la muerte o secuelas importantes si no es tratado de forma inmediata».

Se distinguen tres niveles de riesgo, por encima del nivel verde que refleja una situación den normalidad: amarillo (riesgo moderado), naranja (riesgo alto) y rojo (riesgo extremo), y se recogen pormenorizadamente las tareas a desarrollar por cada uno de los servicios municipales en cada parámetro. Se estima que existe un nivel moderado de riesgo con un perfil bajo de intervención (nivel amarillo), cuando la temperatura prevista para el día en curso y el día siguiente es igual o superior a 35 º C e inferior a 39º C. Se considera que existe un nivel de riesgo alto (naranja) cuando la temperatura máxima prevista para el día en curso y el día siguiente es igual o superior a 39º C.y menor de 41º C. Y se señala como nivel de riesgo extremo (rojo) cuando la temperatura máxima prevista para el día en curso y el día siguiente es igual o superior a 41º C.

Algunos síntomas que pueden ayudar a reconocer un golpe de calor son, entre otros, una temperatura corporal elevada (39,5 º C en la boca), tener la piel enrojecida, caliente y seca (sin sudor), un pulso acelerado y más fuerte de lo normal, dolor de cabeza, náuseas, mareo, somnolencia y sed intensa; y sentir confusión, convulsiones o pérdida de conciencia. Los grupos poblacionales más vulnerables son la población infantil, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas de base, y las personas en riesgo o situación de exclusión social. Por ello, desde los servicios de Sanidad y Salud se realizan, a lo largo de todo el año, talleres de prevención con la población escolar y con las personas mayores.

Desde los servicios municipales se prevé realizar un seguimiento y acompañamiento de las personas en situación de especial vulnerabilidad, por si fuera necesario implementar medidas extras o trasladarles a centros de salud. Asimismo, se incluye el contacto continuo con las y los monitores de las actividades del programa ‘Estiu Jove’.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

De manera paralela, se incluye la realización de acciones de difusión de recomendaciones e información de interés desde los canales de información municipal (twitter, Facebook, web municipal –en el banner Efectos del calor) y el Canal Salud de la App del Ayuntamiento de València (en el apartado Avisos: activando el canal en la aplicación se reciben automáticamente los avisos que se transmiten a través del dispositivo desde los servicios municipales de Sanidad y Salud).

Entre los consejos prácticos que es interesante recordar, se subrayan beber abundante agua o líquidos sin esperar a tener sed salvo si hay contraindicación médica, no consumir bebidas alcohólicas, evitar las actividades físicas y deportivas en las horas de más calor, permanecer en lugares frescos y a la sombra, comer alimentos ligeros, ricos en sales minerales y agua como hortalizas y frutas, vestir con ropa ligera, no apretada y colores claros, calzado fresco que transpira y protegerse los ojos y cabeza.

El Protocolo municipal de comunicación y coordinación en caso de ola de calor en la ciudad de València 2019 se desarrolla en colaboración con la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), a través del Sistema de Vigilancia Meteorológico desagregada por zonas territoriales termoclimáticas. Al municipio de València le corresponde la zona 14.