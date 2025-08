Consejos clave de la Policía Nacional para unas vacaciones seguras este verano

Con la llegada del verano y las ansiadas vacaciones, la Policía Nacional ha lanzado una campaña con consejos esenciales para disfrutar de estos días sin sobresaltos. Desde evitar robos en casa hasta proteger a los más pequeños en las aglomeraciones, las recomendaciones apelan al sentido común y a la prevención como la mejor herramienta para la seguridad.

“Antes de pisar la arena, asegúrate de volver a casa sin pena”. Así arranca el mensaje que quiere concienciar a miles de veraneantes sobre los riesgos que pueden evitarse fácilmente. Uno de los primeros errores es compartir demasiado en redes sociales. “No publiques tus planes ni la fecha de tu viaje”, advierte la Policía, ya que los ladrones también navegan en Internet y pueden usar esa información para actuar.

El entorno digital no es el único punto vulnerable. La propia vivienda necesita ciertas medidas básicas de protección si va a estar vacía durante varios días. “Pide a alguien de confianza que vacíe el buzón y eche un vistazo a la puerta”, señalan. Un buzón lleno o persianas siempre bajadas son señales claras de que no hay nadie en casa. Por eso, también se recomienda el uso de sistemas domóticos o temporizadores que enciendan luces o aparatos electrónicos a distintas horas del día para simular presencia.

La seguridad física no se queda atrás. “Cierra bien puertas y ventanas y activa la alarma si la tienes”, apuntan los agentes. Y si no se dispone de un sistema de alarma, basta con aplicar rutinas básicas de revisión antes de salir, como asegurar persianas o verificar que no se deja ninguna ventana entornada.

En cuanto a los días de playa, la Policía recuerda que “un segundo basta para perder de vista a un niño”. Por eso, si se acude con menores, es muy útil ponerles una pulsera con el número de teléfono de los padres o tutores. Este pequeño gesto puede ahorrar grandes sustos y facilitar su localización si se extravían entre la multitud.

La vigilancia personal también es clave. “En la playa, tu mejor alarma eres tú”, dicen. Evitar llevar objetos de valor, mantener el bolso cerrado y siempre por delante del cuerpo, y nunca dejarlo solo mientras se está en el agua, son los consejos básicos. Para quienes quieren mayor tranquilidad, existen ya en el mercado bolsas estancas que permiten llevar las pertenencias más importantes incluso durante el baño.

El teléfono móvil y la cartera deben estar siempre bajo vigilancia. En ningún caso se recomienda dejarlos sobre la toalla sin supervisión. Y si se observa cualquier actitud sospechosa o se necesita ayuda, la Policía recuerda que siempre se puede recurrir al 091.

El objetivo de estas recomendaciones es claro: evitar que un descuido arruine las vacaciones. Porque más allá del destino elegido, lo importante es regresar con buenas experiencias, y no con la amargura de un robo o un susto evitable. “Disfruta de tus vacaciones con tranquilidad, y si nos necesitas, llama al 091”, concluye el mensaje de la Policía Nacional, que busca hacer de este verano una época segura para todos.