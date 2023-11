Compromís: València perderá de 5 a 10 millones de euros por no aplicar la tasa turística

El grupo municipal de Compromís en València lamenta que el Ejecutivo local y autonómico del PP desestime la posibilidad de aplicar la tasa turística, que en el caso de València supondría unos ingresos de entre 5 y 10 millones de euros, aseguran.



"Esta cantidad supone 5 veces la limpieza y mantenimiento de la ciudad durante las Fallas", aseguran desde Compromís en un comunicado.



"Las personas que visitan la ciudad y usan sus servicios públicos es normal que participen solidariamente en su financiación, y esto no es ni de derechas ni de izquierdas, ni es ideológico ni sectario", insisten.



"¿Por qué si nosotros como vecinos pagamos IBI o tasa de basura, una persona que se aloja en un hotel o en un apartamento no debe pagar una tasa simbólica? En el modelo de PP y Vox si eres vecino pagas, si eras turista no. Desde Compromís decimos sí a recibir visitantes en nuestra maravillosa ciudad, y sí a que contribuyan a su sostenibilidad", concluyen.