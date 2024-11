Compromís trata de convencer al PSOE para presentar una moción de censura contra Mazón

Compromís pondrá a sus 15 diputados autonómicos a disposición para presentar una moción de censura contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA que ha arrasado varios municipios de la provincia de Valencia, con un balance de 219 fallecidos hasta ahora.

Según ha avanzado su síndic, Joan Baldoví, es un movimiento que "la gente está pidiendo" a Compromís porque Mazón "no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, no ha sabido liderar los días posteriores y no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad".

Ahora bien, como no bastan los votos de Compromís para que la moción de censura prospere, han trasladado la propuesta al PSPV como grupo mayoritario de la oposición.

"Aunque no fructifique la moción de censura, por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentarla", ha reivindicado en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha justificado esta decisión después de que Mazón "no presentara la dimisión inmediata" el pasado viernes en su comparecencia en Les Corts.

Baldoví ha aludido igualmente a una información publicada por 'eldiario.es' que recoge que Mazón adjudicó a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. El síndic de Compromís ha censurado que este contrato haya ido a parar "justamente al compañero de piso de Mazón".

Preguntado por la respuesta que le han dado los socialistas a esta iniciativa, Baldoví ha detallado que desde el PSPV le han "agradecido" que les hayan transmitido esta intención y que se la trasladarían a la secretaria general del partido, Diana Morant.

SOBRE LA COMIDA DE MAZÓN: "SI ES DE TRABAJO, HABRÁ TICKET"

Finalmente, preguntado por la reclamación anunciada por los socialistas de la factura de la "presunta comida" del 'president' Carlos Mazón el 29 de octubre, Baldoví ha asegurado que desde Compromís ya la pidieron en "el primer momento cuando dijo que estaba en una comida de trabajo". "Si es una comida de trabajo, habrá ticket, y si no hay ticket, queremos saber cuántos menús había. Es una obligación de cualquier cargo público. Si fue con dinero público, tiene que haber una factura, y que la presenten", ha señalado.

EL PSOE EXIGE LAS FACTURAS

Por su parte, el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha asegurado que cualquier remodelación del Consell que plantee el president de la Generalitat, Carlos Mazón, será "absolutamente insuficiente" mientras se mantenga él al frente, ya que está "inhabilitado para seguir".

Muñoz ha anunciado que van a pedir la factura de "la presunta" comida que Mazón mantuvo el 29 de octubre, el día de la dana, pues ha dado "cinco versiones distintas" de por qué "no estaba en el puesto de mando cuando tocaba" y puede que haya incluso "una sexta" versión.

El síndic socialista ha insistido en que "el problema para la reconstrucción" en la Comunitat Valenciana es Mazón, quien "falló estrepitosamente" el día de la dana que devastó la provincia de Valencia, "cuando no estuvo en su puesto haciendo lo que tenía que hacer", y no tiene "autoridad moral" para liderar este proceso.

Ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "una respuesta inmediata" a la propuesta socialista de destituir a Mazón como president de la Generalitat, nombrar un Consell técnico para la reconstrucción y convocar elecciones anticipadas en 2025.

Preguntado sobre cuál de los diputados del PP sería el que podría sustituir al president de la Generalitat, el síndic socialista ha dicho que "cualquiera" de los 40 diputados del grupo será "mejor que Mazón en estos momentos para liderar la reconstrucción".