Compromís, PSPV y Cs pactan un acuerdo en el presupuesto

El gobierno municipal, formado por Compromís y PSPV, ha firmado finalmente un acuerdo presupuestario con Ciudadanos minutos antes del pleno que debatía las cuentas para el próximo año.

Así, se comprometen a destinar los nuevos recursos disponibles durante el año, que no sean inversiones finalistas, a los aspectos del acuerdo de reconstrucción post-covid, tal y como pedía la formación naranja para abstenerse en la votación -aunque las cuentas salían adelante igual porque son mayoría, pero han querido poner de manifiesto la voluntad de acuerdos-.

Un acuerdo que estipula que de forma preferente esos nuevos recursos han de destinarse al aumento de las ayudas directas a autónomos y pymes con el objetivo de llegar a un importe mínimo de 15 millones. También suspender o modular las tasas de contenido económico, como la de mesas y sillas o alcantarillado. Además se aumentarán las líneas de apoyo específicas a actividades e industrias culturales, mientras que para la educación de 0 a 3 años se destinarán hasta 4,75 millones y se incluirá el mes de julio en el cheque escolar.

El alcalde de València, Joan Ribó agradecía a Ciudadanos defender los intereses de la ciudad antes que otro tipo de intereses. Por su parte, Sandra Gómez, vicealcaldesa, lamentaba por su parte que otros partidos de la oposición no tengan altura de miras, y desde el PP recogían el guante y lamentaban que el presupuesto que han aprobado el gobierno municipal y Cs mantiene la subida de impuestos, recorta las políticas de fomento del empleo, no incluye incentivos fiscales a la actividad económica y no amplia el crédito para garantizar la universalización de la Educación Infantil.