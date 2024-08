“Yo, como valenciana que soy, no me gusta que se lleven esa imagen de mi ciudad”

Valencia ha cerrado el mes de julio con una ocupación hotelera del 87 %, una cifra similar a la del pasado ejercicio. Así se desprende del sondeo que la Fundación Visit València ha realizado al 70% de la planta hotelera de la ciudad. Este estudio adelanta también una buena previsión para el mes de agosto, que ya, en estos momentos, se sitúa en el 73,8% de ocupación. La cifra supera ligeramente a la previsión del mes de agosto del año pasado, que apuntaba a 73,2% y finalmente alcanzó el 84,6%.

Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, ha mostrado su satisfacción por el buen pronóstico de ocupación hotelera para este verano en la ciudad y que la rentabilidad de estos alojamientos mejora según el sondeo de Visit València, ya que en julio el precio medio hotelero subió un 6,1%, situándose en 143,5 euros; y el RevPar un 5,8%, alcanzando los 125,5 euros.

“Valencia afronta un buen verano turístico, con cifras similares a las del pasado año, pero con mayor rentabilidad. Esto indica que la ciudad está haciendo los deberes en la gestión del éxito turístico, con un claro enfoque hacia la sostenibilidad. Queremos que esta actividad siga beneficiando a nuestros ciudadanos, generando empleo y aportando riqueza a la economía local, mientras apostamos por traer a un visitante cada vez más respetuoso con nuestro estilo de vida y responsable con el entorno”, ha señalado Llobet.

Cabe señalar que la ciudad está conectada esta temporada de verano con 103 aeropuertos frente a los 98 del pasado año. Un total de 30 aerolíneas operan entre Valencia y 28 mercados diferentes y el número de asientos disponibles pasa de los 3,28 millones el verano de 2023 a 3,55 millones, un incremento del 8 %.

Uno de los mayores problemas

Ante este contexto de turismo tan afluente con el que cuenta nuestra ciudad, existe uno de los problemas que afectan directamente a la imagen de nuestra ciudad, como son los bañistas ilegales. En efecto, se trata de personas que deciden bañarse en las fuentes públicas de lugares tan emblemáticos como la Plaza Redonda con el fin de sobrepasar esta ola de calor.





En este caso, son los propios comerciantes de Valencia quienes denuncian la situación como es el caso de Rosa, una mujer que lleva más de 30 años trabajando en su puesto ubicado en la Plaza Redonda y que, po

Ni la ola de calor justifica el comportamiento habitual d este individuo q ha decidido darse un baño en la fuente d la Plaza Redonda ????



?Los comerciantes NO recomendamos ni aprobamos bañarse en fuentes publicas



Aconsejamos acercarse a disfrutar de las playas de Valencia ??? pic.twitter.com/s2fCe0ezLk — Comercios Centro Valencia (@VLCshopping) July 31, 2024

r desgracia, tiene que ver cada día este tipo de actos que atentan en contra de la imagen del lugar en el que trabaja, de su ciudad. Es cierto que, en estas semanas de tanto calor, la fuente de la plaza llama mucho la atención y más a la gente de fuera. Aunque, ya no son solo personas que vienen de fuera, pues en muchas ocasiones sucede en contextos de fiestas en la calle.

“Lo que no hacemos nosotros en otros países, pues ellos lo hacen aquí”, afirma Rosa. Suelen ser personas extranjeras o indigentes que se encuentran residiendo en las mismas calles de la ciudad los encargados de realizar dichas acciones. Aunque no haya repercutido negativamente en los negocios, es cierto que este tipo de efectos repercuten de mala manera en la imagen de la ciudad y muchos turistas que vienen de fuera se llevan una mala imagen de la localización y de Valencia. “Yo, como valenciana que soy, no me gusta que se lleven esa imagen de mi ciudad”, comparte Rosa.

No ha sido este verano, pues se trata de una lucha constante que cada verano tiene que hacer frente los mismos comerciantes, pero ha sido este año cuando Rosa, la autora de la fotografía, quien decidió mandarla a la página web del ayuntamiento y a la asociación de comerciantes, quienes han tomado ya algunas las medidas.