Cómo detectar a una persona manipuladora

Con el juicio del mediático caso Maje en marcha donde las investigaciones policiales apuntan a que pese a no empuñar el arma quien fue la verdadera artífice del asesinato fue la propia viuda, son muchas dudas las que surgen sobre el poder de influencia y manipulación sobre las personas.

El amor mueve montañas pero también mueve cuchillos

En Mediodía COPE MÁS Valencia el psicólogo Nacho Coller afirma que el perfil manipulador existe. En el caso de la llamada Viuda Negra de Patraix "tiene una personalidad compuesta de un componente narcisista, un código ético moral deficitario, una escasa empatía y los elementos sexual y monetario."

Para perpetrar el crimen a la personalidad manipuladora de Maje se le añade la de Salva, el amante de la misma, con un perfil dependiente. "Este perfil es muy complaciente, ingenuo y que se deja llevar." Esto ha sido un detonate para perpetrar el asesinato del ex marido de la enfermera.

"El amor mueve montañas pero también mueve cuchillos." Con este símil Coller pretende hacer reflexionar sobre los crímenes pasionales y como las personas se dejan llevar por el "amor ciego" y caen en lo irracional, llegando a cometer hechos tan graves como el asesinato

EL CRIMEN PERFECTO NO EXISTE

Un manipulador, como es el caso de maje, no tiene límites. Piensa que nunca le van a pillar, se creen intocables y se meten en la dinámica de a mi no me va a pasar. Incluso se justifican y esto les lleva a cometer errores. Como ha sido este caso," afirma Coller.

CÓMO DETECTAR A UN MANIPULADOR

1. Primero según Coller hay que ser conscientes de que estas personas existen.

2. Son explotadores emocionales. "Te hacen sentirte mal, no respetan tus límites y para conseguir lo que quieren hacen lo que sea. Son insaciables."

3. Son controladores. "Cuando alguien intenta controlarnos y nos hace sentirnos culpables, son dos señales básicas para decir cuidado con esta personas."

4. Te hacen elegir. "Ojo con aquellas personas que te hacen elegir entre una cosa y otra, por ejemplo entre ella y tus amigos, o él o tu familia," concluye Coller.