La Autoridad Portuaria ha celebrado Consejo de administración, en el que, con la alcaldesa de Valencia, se ha podido hablar de esa propuesta de prohibir los megacruceros a partir de 2026.

Catalá ya anunció que el Consistorio había decidido restringir la llegada a la ciudad de los grandes cruceros o "ciudades flotantes", una cuestión de la que hay que hablar entre ambas partes durante los próximos meses, que coincidirán con las obras de la terminal norte del Puerto de València.

Asegura Catalá, que tanto ella, como la presidenta, Mar Chao, comparten la misma sintonía: es un turismo que no le conviene a Valencia. Poco tiempo, poco gasto en comercios, entre otras cosas.

Además de los problemas técnicos que puede ocasionar la construcción de la nueva terminal para que lleguen determinados barcos, existe la voluntad del Ayuntamiento de apostar por un turismo de calidad y las "ciudades flotantes" generan un turismo "muy poco interesante para la ciudad" al ser grupos muy numerosos que pasan pocas horas en la ciudad y con poca inversión por pasajero, ha señalado.

Este asunto ya ha sido abordado por la alcaldesa y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y ambas coincidieron "en el diagnóstico" de abrir una reflexión sobre "qué futuro" se quiere.

Para 2025 ya están cerradas las previsiones de cruceros y, por tanto, no se podría limitar la llegada de megacruceros, pero ya en 2026 sí se podrá hacer, de ahí que se tenga que hablar de "qué es lo que nos interesa y hacia dónde tiene que ir la ciudad", ha explicado.

En COPE hemos hablado con algunos comercios del centro histórico de Valencia, que es una de las zonas por las que más se mueven los grupos de turistas que bajan de ese tipo de cruceros. Coinciden: no son de prohibir, es turismo, viven de ello, y aunque sea poco lo que dejan, algo es algo. A Juan, de 'Dulces Marín', le parece que este tipo de turismo "no molesta, puesto que están 3 o 4 horas. ¿Quién puede molestar con tan poco tiempo?". Mientras, Amparo, de 'Muebles Trilles', sostiene que "no somos de prohibir. Es un turismo que sí que gasta, ya sea un bocadillo, un bolso, artículos para cocina..."

Además, según fuentes de empresarios vinculados al puerto de Valencia, cruceros con capacidad para más de 4.000 pasajeros, apenas pueden llegar a la capital del Turia, cuatro al año, como mucho. La mayoría hacen escala en el puerto de Barcelona, y últimamente también en el de Cartagena.