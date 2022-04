Colomer se alía con Hosbec y amaga con dimitir si se aplica la tasa turística en la Comunitat Valenciana

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, no descarta dimitir en caso de que se apruebe la tasa turística, y ha considerado que esta posibilidad "es un escenario". Aunque ha asegurado que "no se lo ha planteado", ha manifestado que su cargo "siempre está a disposición" del president, Ximo Puig.

Así lo ha indicado el secretario autonómico en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde ha expresado su "esperanza" en que "se rebobine" sobre la tasa durante su tramitación parlamentaria. Colomer, además, ha aseverado que no conoce a "ningún alcalde" del PSPV que esté a favor de aplicarla.

El secretario autonómico ha criticado que "en un momento muy crítico" marcado por la inflación, la respuesta del Gobierno sea "una tasa". "Parece que hay una obsesión hacia el mismo sector", ha aseverado.

Sobre estas manifestaciones de Colomer, el President ha insistido en que Colomer "sabe" que cuenta con su confianza y ha insistido en noplantearlo en términos catastróficos y como si el problema real del sector fuera la tasa turística", ha abundado, ya que considera que el reto ahora es recuperar la situación previa a la pandemia y combatir la crisis de precios.

Al respecto, Puig ha afirmado que los consistorios que decidan no implantar la tasa cuentan con su "apoyo", aunque ha recordado que se paga en muchas ciudades europeas y "no ha sido un desastre". "Ahora bien, creo que no es el momento, lo he dicho muchas veces, ha reiterado

El President ha escuchado también las quejas sobre la implantación de este impuesto del presidente de Hosbec, Toni Mayor, quien en una reunión con el jefe del Consell le ha trasladado que" el solo hecho de que la posibilidad de la tasa turística esté sobre la mesa ya perjudica al sector".

Hosbec ha destacado el apoyo del 'president' al sector, cuya situación entiende, así como la necesidad de buscar el momento para su aplicación. En este sentido, Mayor ha subrayado que, "desde todas las bases del partido y desde los responsables de los ayuntamientos, de la política turística y fiscal, se rechaza esta nueva figura impositiva que nadie ha pedido, pero que algunos la enarbolan como un símbolo".

Para el sector turístico, "ahora toca un duro trabajo de tramitación parlamentaria para que, finalmente, se pueda aparcar esta iniciativa, al menos hasta que el sector y el mercado se haya recuperado de tantos reveses y dificultades", señala Hosbec.

Según asegura la patronal, "varios medios británicos ya están advirtiendo de la nueva tasa y las contrataciones del mercado de negocios, que se hacen con dos años de antelación, ya están condicionando precios para que sean los hoteles los que, en caso de prosperar la iniciativa, se tengan que hacer cargo de su coste".