Un catedrático desvela cómo perdemos derechos al hacernos mayores: "Ojalá fuéramos conscientes"

Cumplir años y hacernos mayores es algo a lo que aspiramos todos, pero la pregunta es si con el paso de los años vamos perdiendo derechos o por contra se mantienen. Esta es la cuestión que se ha abordado en el primer Congreso Internacional Derecho y Derechos de las Personas Mayores, que aborda, entre otras cuestiones, la discriminación a la que se enfrentan las personas mayores debido a su edad y la necesidad de plantear el concepto del derecho de la vejez.

¿Envejecen con nosotros los derechos? Es la pregunta que ha servido de apertura para El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha apuntado a la necesidad de impulsar un decálogo "contra la invisibilidad de las personas mayores" que sea "de obligado cumplimiento en los tratados internacionales".

Desmontando mitos sobre las personas mayores: "son más felices que los jóvenes" ¿Más tristes, con más carácter? el psicólogo de COPE Nacho Coller aclara qué hay de cierto en esas cualidades que se atribuyen a las personas mayores Ana MatamalesValencia 21 sep 2023 - 15:58

Los datos de envejecimiento de la población son claro, ya que el 20% de la población ya supera los 65 años y es de vital importancia, según ha explicado en COPE Valencia Fernando Flores, director del congreso y catedrático de la Universidad de Valencia, que seamos conscientes de que "este cambio demográfico está en marcha y va a provocar que las propias personas mayores se hagan visibles y reivindiquen esa visibilidad".

El primer problema, según el propio Flores, es cuando no vemos el problema y para verlo, "hace falta un cambio de educación y de mirada, cambio también de educación y de mirada de todo el espectro social, es decir, que se vea que los derechos de las personas mayores son sus derechos dentro de unos años".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA DE CÓMO PERDEMOS DERECHOS CON LA EDAD

Flores recalca que "la Constitución no dice que a partir de determinada edad decaen ciertos derechos, pero las personas a medida que van envejeciendo se hace más débiles o tienen enfermedades, estos no se ejecutan bien". Por tanto, las personas mayores formalmente tienen los mismos derechos, pero la realidad social no es la misma y se ven afectados por ella.

La capacitación sobre el tema testamentario, sobre temas de disposición del patrimonio, sobre la relación con las entidades bancarias o la brecha digital son algunos de los temas destacados del congreso, pero "no solo es en el ámbito de la empresa privada, también sucede en ocasiones con la administración pública que para hacer un simple trámite resulta que ponen una serie de elementos digitales a los que las personas mayores no puede llegar porque no es un mundo claro para ellos".

Ángel Gabilondo: “Hay que pensar en las personas mayores desde la perspectiva de su participación plena en la sociedad”



El @DefensorPuebloE inaugura el I Congreso #DerechosPersonasMayores, celebrado en @DretUV y organizado por @IDHUV y @HelpAgeEspanahttps://t.co/oQ5kXkZnDgpic.twitter.com/o6ZZBw1XjQ — Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) September 19, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





NECESIDAD DE PROTECCIÓN A NUESTROS MAYORES

La llamada edad mayor es cuando la pregunta cambia, ya no es qué quieres ser o hacer, sino que has sido o has hecho, "como si una persona de setenta años no pudiera ya hacer nada. Ahí es cuando las personas se sienten una carga y desanimanadas".

Dentro de esta sociedad tiene un papel fundamental la familia a la hora de no tratar de manera paternalista a los mayores pese a su envejecimiento. "Ejercemos un sobreproteccionismo excesivo sobre ellos y les quitamos cualidades que aún tienen, las personas pueden ser y son muy productivas", explica de manera contundente Flores.





SOLEDAD NO DESEADA

Otro problema al que nos enfrentamos es a la llamada soledad no deseada que muchos de nuestros mayores sufran. Este ha sido otro de los puntos que se han destacado en el congreso de derecho y derechos de las personas mayores. "Si fuéramos conscientes de la cantidad de personas mayores, sobre todo mujeres, que viven solas y que les gustaría estar acompañadas, poder hablar con alguien y que tienen una gran cantidad de necesidades que no pueden cubrir y que serían cubiertas solo con un poco de empatía social seríamos una sociedad mucho más justa y mejor", relata Flores.