Catalá tras el anuncio de retrasar el soterramiento de las vías de Serrería: "Es cobarde. Que me lo digan a la cara"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado que plantear un retraso en la prolongación del túnel de Serrería, para hacer posible el soterramiento de las vías del tren al final del paseo de La Alameda, le suena a "excusa de mal pagador" y a algo "cobarde", al tiempo que ha afirmado que sí se va a producir se lo digan a ella misma "a la cara".

Responde así a las informaciones que señalan que el Ministerio de Transportes se está planteando congelar la prolongación del túnel de la Serradora hasta que no esté listo el túnel pasante. “Es la primera vez que escucho esta excusa. Durante dos años, nunca, en ningún momento, el ministerio nos ha planteado esta situación. De hecho, el canal de acceso se está desarrollando con absoluta normalidad y continúa el tráfico ferroviario. Por tanto, no acabamos de entender cómo esto podría perjudicar el tráfico ferroviario cuando se están haciendo unas obras en el canal de acceso”, ha señalado María José Catalá.

“Las tres soluciones del soterramiento de la Serrería las planteó el mismo ministerio y no el Ayuntamiento de València; el estudio informativo lo arrancó el ministerio y ya estaba previsto el túnel pasante. Creo que esto suena a excusa de mal pagador y muy cobarde”, ha señalado la alcaldesa de València. Catalá ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no recibirla para dar un impulso al soterramiento de las vías y le ha reprochado que “a mí, en dos ocasiones, personalmente, cara a cara, me ha dicho que íbamos adelante con esto”.

La alcaldesa viene recordando la importancia de abordar con el Gobierno el proyecto de soterramiento de las vías de Serrería, una actuación urbanística “fundamental para la fachada marítima de la ciudad, para el PAI del Grau y la prolongación del cauce del río Túria hasta el mar”. “En cualquier caso, en el próximo pleno de la Corporación Municipal de València se va a plantear este tema para que todo el mundo se moje. Creo que jugar al gato y al ratón se va acabando”, ha concluido María José Catalá.