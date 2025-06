Este es el cartel artístico del Festival de Jazz del Palau en Valencia

El presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno; el director del Palau, Vicente Llimerá; la subdirectora de Música, Nieves Pascual; y el coordinador del Festival, Enrique Monfort, presentan el XXVIII Festival de Jazz de València que tendrá lugar en los Jardines del Palau, la Sala Rodrigo y la Sala Iturbi, así como en las pedanías de Castellar-l’Oliveral y La Torre. Se desarrollará desde el próximo 12 de junio al 28 de julio y los precios comprenden desde los 5 euros hasta los 35 euros. Habrá seis conciertos gratuitos, dos de ellos en los Jardines del Palau y cuatro incluidos en las dos pedanías. La cantante Ester Andújar y el pianista Eduard Marquina han actuado en la presentación.

El XXVIII Festival de Jazz de València se ha diseñado con un potente cartel ecléctico que conecta el jazz español con el americano, y en el que no faltará una variada fusión de estilos. De este modo, en la Sala Iturbi, el público podrá disfrutar de citas nacionales e internacionales, entre las que destacan la vuelta al Festival de Avishai Cohen para presentar Brightlight (2 julio). Y es que el genial contrabajista lidera un trío de sonido íntimo y profundo, mezcla de jazz moderno y tradición mediterránea. Al día siguiente, la pianista y cantante brasileña Eliane Elias (3 julio) ofrecerá esa fusión de bossa nova, samba y jazz, que le ha valido numerosos premios internacionales.

Debuta en el Festival Mulatu Astatke (5 julio) en su gira de despedida Farewell tour. Padre del género «Ethio-jazz», combina ritmos etíopes con armonías jazzísticas y latín jazz, ofreciendo un espectáculo hipnótico que le ha ganado un estatus de culto. Le seguirá una de las artistas más queridas por el público valenciano, Andrea Motis (6 julio) que presentará Temblor. Trompeta, voz y músico de gran carisma, mezcla jazz moderno con toques de swing y blues, destacándose por su frescura y sensibilidad.

La siguiente cita es un encuentro de dos titanes: el pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista flamenco Tomatito, en un diálogo entre el Caribe y Andalucía donde el piano percutivo y la guitarra flamenca se funden (8 julio). Y al día siguiente, debuta en el Festival Julian Lage (9 julio), el guitarrista prodigio de los Estados Unidos, conocido por su sensibilidad lírica y técnica impecable. Su propuesta recorre desde el folk americano hasta el jazz contemporáneo. Otra leyenda de la guitarra jazz-fusión, Al Di Meola, presentará en formato acústico temas propios y versiones de clásicos, destacando su extraordinaria velocidad y precisión (12 julio).

El jazz valenciano iniciará el Festival con dos conciertos gratuitos para disfrutar al aire libre. La Banda Sinfónica Municipal de València y New Tango Sextet, dirigidos por Cristóbal Soler, presentarán el espectáculo Pasión de Tango (12 junio). El segundo programa lo protagonizará el grupo Ximo Tébar & The Champs, con Pat Bianchi, Donald Edwards, Nacho Mañó y Will Martz, más artistas invitados (25 junio).

La Orquesta de València volverá a participar en el Festival con un solista de excepción y muy querido como es el trompetista venezolano Pacho Flores. Bajo la dirección de Manuel Hernández Silva, ofrecerán un concierto lleno de ritmo en la Sala Iturbi (4 julio). Como también (11 de julio) subirán al escenario de la Sala Iturbi con el proyecto Los clásicos de Broadway, dirigido por César Belda y con las voces de Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti y David Pérez.

La Sala Rodrigo será otro escenario en el que actuarán músicos valencianos como el proyecto Marquina Selfa Trío meets Georgia Mancio y el espectáculo Valencia London Connection (1 julio), así como Ester Andújar Group Feat. Carles Denia & David Pastor presentarán Inner songs (10 julio).

La otra cita, esta vez en la Sala Iturbi, será la de Chipi Chacón & Solistas de la Orquesta de València. El trompetista valenciano Chipi Chacón, habitual en la escena internacional, se pone al frente de un quinteto de cámara en el seno de la cuerda de la orquesta, explorando arreglos de jazz clásico con un toque sinfónico (13 julio). Contará con la dirección de Enrique Hernandis.

Además, vuelve el Seminario Internacional de Jazz y Música Latina del Palau de la Música, organizado por Sedajazz, que llega a su XXV edición y que se desarrollará del 7 al 10 de julio. Está dirigido a estudiantes y músicos profesionales de Jazz que podrán asistir a Máster Clases de diferentes materias, jam sessions y otras actividades complementarias. Las actividades se realizarán en el Conservatorio Municipal «José Iturbi» de València.

Jazz a les Pedanies

No faltarán tampoco los conciertos gratuitos y al aire libre del ciclo «Jazz a les pedanies», que este año se desarrollarán desde el 19 al 27 de julio, a las 21.00 horas.

De este modo, Juan Saus & Martina Sabariego Big Band comenzarán el ciclo en el Polideportivo de Castellar (19 de julio). Se trata de un dúo formado por la compositora y bajista Martina Sabariego y el saxofonista Juan Saus autor de un repertorio jazzístico inspirador y con carácter. Al día siguiente, (20 julio) en el mismo lugar y hora, será el turno de El Latinswing Sextet de Joan Benavent, quien abordará composiciones del propio saxofonista, y una cuidadosa selección de standards interpretados con auténtica maestría.

Asimismo, Carlos Medina Quintet será la siguiente formación de este ciclo, que visitará La Torre para interpretar en la Alquería de Coca, junto al Puente de la Solidaridad, un concierto donde ofrecerán un repertorio basado en composiciones originales con un marcado carácter melódico en el que cada canción trata de contar una historia diferente (26 de julio). Y para concluir este ciclo y el Festival, en el mismo lugar y hora, el público podrá disfrutar del ritmo de Plena 79 Salsa Orchestra, toda una fiesta asegurada con un repertorio irresistible lleno de grandes éxitos de la música de Puerto Rico y Cuba (27 julio).

Equilibrio entre artistas locales e internacionales

El presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha remarcado que son ya 28 ediciones y la presente “ha encontrado un equilibrio entre intérpretes locales e internacionales y tendrá lugar no solo dentro del Palau sino también fuera de él, tanto en los jardines como en las pedanías. Este año jazz al barris será jazz a les pedanies, ya queremos tener ese detalle con las pedanías afectadas por la dana en Castellar-l’Oliveral y en La Torre”. También ha destacado que “se ha trabajado al cien por cien con promotores valencianos para la programación” y respecto a los precios de las entradas ha declarado que “son muy asequibles, incluso siendo gratuitos seis de los programas”. Ha concluido recordando que “este año hay un seminario de jazz y música latina en colaboración con Sedajazz, que es una de las entidades culturales que fueron afectadas por la dana.”

Por su parte, el director del Palau, Vicente Llimerá, ha querido compartir que es un placer presentar esta nueva edición “donde participan grandes artistas destacados de nuestra Comunitat, junto con otros emergentes y músicos afectados por la dana. Lo más importante es la calidad artística, pero, también, el futuro de las nuevas generaciones de músicos”. Tras repasar la programación, ha destacado la presencia de la Banda Municipal y la Orquesta en el festival “para ampliar la variedad de estilos, desde los más puristas hasta la fusión”. El director del Palau ha explicado que “el festival también tiene una faceta didáctica con el seminario, que se desarrollará en el conservatorio. Es una de las actividades que más tenemos que abogar de cara al futuro, apostar tanto por los músicos jóvenes, como por el público joven y que vean en el Palau su casa para actuar y para disfrutar como público en los conciertos”.

Por su parte, Quique Monfort, coordinador del festival, ha añadido que “el festival incluye una gran variedad estilística desde artistas como Avishai Cohen, que se centra en la Word music, en la música étnica, pero también tenemos artistas clásicos como son Eliane Elias o Julian Lage, el padre del ethio jazz, Astatke. También hay artistas de primer nivel del jazz internacional como Michel Camilo o Al Di Meola”. Monfort ha concluido afirmando que “la programación responde a una máxima diversidad dentro de la gran capacidad que tiene el jazz de ofrecer diferentes lenguajes sin salirse de una cierta estructura estilística”.