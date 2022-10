El cardenal Antonio Cañizares ha celebrado este martes el octavo aniversario de su toma de posesión como arzobispo de Valencia, cuyo nombramiento hizo público el papa Francisco el 28 de agosto de 2014.

En el rezo del Ángelus que ha presidido en el Palacio Arzobispal, el purpurado ha manifestado que en este tiempo no ha querido "hacer otra cosa que servir a la diócesis y servir, de esta manera, a dios".

"Son ocho años de acción de gracias por lo que el señor ha hecho por mí y me ha concedido y también ocho años para pedir perdón, de todo corazón, por todo lo que haya podido hacer mal o no haya hecho o por si no he estado siempre a la altura de lo que reclama ser pastor de esta diócesis", recoge el Arzobispado.

Cañizares se ha mostrado profundamente agradecido por "esta gran iglesia que peregrina en Valencia" y a la virgen Madre de los Desamparados, "madre de todas las periferias, de todos los necesitados", además de recordar a la figura de san Francisco de Asís cuya festividad se celebra este martes.

Tras una ovación, el obispo auxiliar emérito de Valencia, Esteban Escudero, ha proclamado: "Gracias por todo lo que ha hecho, se ha desgastado por la diócesis, es muy importante todo lo que ha hecho por Valencia".

Antonio Cañizares nació en Utiel (Valencia) el 15 de octubre de 1945. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario diocesano de Valencia y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que obtuvo el doctorado en Teología con especialidad en Catequética. Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1970. Los primeros años de su ministerio sacerdotal los desarrolló en Valencia y después se trasladó a Madrid, donde se dedicó especialmente a la docencia.

Juan Pablo II le nombró obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992, tras lo que en 1997 tomó posesión de la diócesis de Granada. Entre enero y octubre de 1998 fue administrador apostólico de la diócesis de Cartagena, en 2002 fue nombrado arzobispo de Toledo y fue creado cardenal por Benedicto XVI el 24 de marzo de 2006.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido vicepresidente (2005-2008), miembro del comité ejecutivo (2005-2008), miembro de la comisión permanente (1999-2008), presidente de la subcomisión episcopal de Universidades (1996-1999) y de la comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis (1999-2005).

Además, Juan Pablo II lo nombró miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1995. Una década después, Benedicto XVI le asignó esta misma congregación, ya como cardenal, así como integrante de la comisión pontificia 'Ecclesia Dei', prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En 2010, Cañizares fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia (UCV).