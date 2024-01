La Cabalgata de les Magues de Gener "no se justifica ni por tradición ni por colaboración"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que la Cabalgata de las Magas de Enero o Reinas Magas, cuya organización ha pedido autorización para celebrarla el día 14 de enero, "no se justifica ni por tradición ni por colaboración económica del Ayuntamiento".



Catalá ha incidido en que el itinerario de esta cabalgata -que respaldó el anterior equipo de gobierno municipal, formado por Compromís y PSPV- "tiene informes desfavorables" de los departamentos municipales de Movilidad y Policía Local.



Ha explicado que el trazado que solicitan ocupar "ya está ocupado por otros eventos y son vías principales y, en cuanto el Ayuntamiento no es colaborador -sí lo era en anterior legislatura-, evidentemente no se justifica ni por tradición ni por colaboración pública el desviar esas vías o impedir otras actividades previstas".



"Se hacen los informes oportunos y como el Ayuntamiento ya no colabora con esta actividad no está justificado el interés general de desviar unas vías principales y limitar que se realicen otros eventos", ha insistido para recordar que "como cualquier actividad íntegramente privada", debe contar con unas autorizaciones.