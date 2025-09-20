'El Brujo' mezclará en Rambleta humor y tragedia en su nuevo monólogo dedicado a los mitos clásicos

El actor y dramaturgo Rafael Álvarez 'El Brujo' vuelve a La Rambleta del 25 al 27 de septiembre con 'Iconos o la exploración del destino', un espectáculo que se puede considerar la tercera parte de una trilogía de relatos clásicos iniciada con 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia' y continuada con 'Los dioses y Dios'.

Con una trayectoria consagrada y un estilo inconfundible, 'El Brujo' "ha elevado el monólogo a la categoría de género mayor", subrayan desde el espacio cultural valenciano.

Su particular forma de conjugar erudición, comicidad y cercanía con el espectador lo ha convertido en una de las grandes figuras de la escena nacional y en presencia imprescindible del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde cada una de sus propuestas se convierte en un acontecimiento.

En esta nueva propuesta, El Brujo explora la tradición oral de los grandes mitos griegos sobre los que se levantan las tragedias universales. Un monólogo en clave de humor, en el que la risa se mezcla con la densidad de los destinos trágicos, evocando la esencia misma del teatro griego, donde la frontera entre lo cómico y lo trágico siempre fue difusa.

Así, desfilan por este espectáculo las grandes figuras icónicas de Medea, Edipo, Antígona y finalmente Hécuba, cuyas historias revelan la fuerza inexorable del destino.

El montaje no se limita a la mitología griega, dialoga también con la tradición hindú, donde el karma ofrece una visión complementaria en la que destino y libertad dialogan y conviven.ANÉCDOTAS PERSONALES

Fiel a su estilo, 'El Brujo' intercala anécdotas personales, guiños cómicos y parodias que acercan la densidad del mito a la cotidianidad del espectador.

El resultado es una pieza "tan didáctica como emocionante, capaz de conectar con el público de forma directa y renovadora, manteniendo viva la esencia del teatro como reflexión colectiva sobre la existencia", aseguran los responsables de Rambleta.