Bomberos forestales: "Haremos huelga indefinida si no se atienden nuestras demandas"

Los bomberos forestales han vuelto a exigir a la Generalitat la aprobación del convenio colectivo que dé estabilidad laboral al personal, la ampliación de la plantilla y la implementación de un tercer turno, y han advertido de que si no se atienden sus reivindicaciones se verán obligados a convocar una huelga indefinida.



Este colectivo se ha manifestado por las calles de València, en una marcha que ha discurrido desde la plaza de Alfons el Magnànim (Parterre) hasta las puertas del Palau de la Generalitat.



Con el lema "No a los recortes" en el servicio de bomberos forestales porque son "la seguridad de los pueblos, los bosques y las personas", exigen "la estabilización laboral" de todo el personal, con la contratación los 365 días al año, y la aprobación definitiva del primer convenio colectivo acordado en 2022, con el anterior Gobierno del Botànic.



Reclaman asimismo la "plena operatividad" las 24 horas del día del servicio, mediante la implementación de un tercer turno de trabajo, y la incorporación de un séptimo componente en las unidades para reforzar los turnos.



Miquel Férriz, portavoz de los sindicatos de bomberos forestales (CGT, CSIF, UGT, CCOO, EMAD y Spplb), advierte de que "la situación se está viendo ya en los últimos incendios, con falta de personal y falta de previsiones" y lamenta que la Generalitat no haya presentado tampoco todavía el proyecto del plan estratégico para el servicio.



"La empresa no dice nada, la consellera no quiere reunirse con nosotros nuevamente y tenemos un problema muy grave", advierte Férriz ante la llega de un verano que se espera "muy complicado", como se está viendo ya con los últimos incendios, los de Xàbia y Tàrbena -todavía activo- del pasado fin de semana.



"La situación del bosque valenciano y mediterráneo viene de los años 60, en cinco años no se puede hacer nada, y la mayoría es terreno privado", añade, y pide a la Generalitat que "asuma sus responsabilidad" e invierta más en prevención y en extinción.



Recuerda que hay más de 300 bomberos forestales sin contratos estables, en situación de "fraude de ley", y se necesitan 190 trabajadores más.



Férriz reclama asimismo que las unidades de refuerzo "pasen a trabajar todo el año", porque es necesario en el actual contexto de "desestacionalización" de los incendios, y que "de una vez por todas digan algo del convenio colectivo", parado desde el gobierno del Botànic.



El portavoz sindical señala asimismo que transmitieron en varias ocasiones a la Generalitat la necesidad de prohibir las quemas agrícolas, que han originado los últimos incendios, como el de Tàrbena.



Férriz asegura que continuarán con las movilizaciones si no se atienden sus demandas y advierte de que "se están jugando" que hagan "una huelga indefinida" ante la "inoperancia y paralización".



El delegado de CGT, Ferran Edo, ha señalado asimismo que los últimos incendios registrados en la Comunitat han puesto de manifiesto las necesidades del servicio, como la falta de personal, con unidades que no llegan ni a los seis competentes.



Recuerda que el Síndic de Greuges ya advirtió de que la SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències) necesita un convenio colectivo porque actualmente están conviviendo con tres convenios.



El colectivo lamenta asimismo el recorte, de 13 millones de euros, en los presupuestos de la SGISE para 2024, que afecta al servicio en contrataciones básicas como el avituallamiento o la gestión de las nóminas, y denuncian vehículos y material anticuado.