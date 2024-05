La historia de Adrián y Sofía ha conmocionado a todos los valencianos, sobre todo, a los vecinos de la localidad de Alzira que se han volcado en ayudar a sus conciudadanos para que puedan asumir la estratosférica cifra de 8.000€ al día de hospitalización.

Adrián estaba de luna de miel junto a su reciente esposa Sofía y su hijo de siete años de edad cuando sufrió un infarto en la piscina de su hotel en Cancún. Continúa hospitalizado, pero la póliza de seguro se ha agotado y ahora el coste por noche en la UCI asciende a 8.000€. La familia, ante la desesperación, ha pedido ayuda a todos los valencianos y esta no se ha hecho esperar.









Una de las iniciativas que han surgido es la de Bernardo Román, dueño del Asador la Ribera que ha creado un bocadillo solidario para destinar los beneficios a la familia.

El bocadillo solidario para ayudar al valenciano en Cancún

Ante la llamada desesperada de la familia, Bernardo se puso a darle vueltas a la cabeza para ver cómo poder ayudarles y pensó que el dinero que pensaba ingresarles podía multiplicarse gracias al negocio que regenta.

"El asador está en el polígono frente al Hospital de la Ribera y damos almuerzos populares y menú diario, y al ver el caso y saber que el hijo de Adrián es compañero de mi hijo pensé que nadie se merece sufrir por no poder pagar el hospital", recuerda Bernardo.

Este bocadillo solidario lo hemos hecho de jamón y queso para que la gente pueda ayudar y a cambio reciba algo, “el 100% de la recaudación de la venta de estos bocadillos lo ingresaré personalmente en la cuenta de la familia de Adrián”.





Una iniciativa que está arrasando





El bocadillo cuesta 5 euros y pese a llevar pocas horas, la iniciativa está arrasando, lleva más de sesenta bocadillos vendidos y esperan ir aumentando día a día este número, ya que el bocadillo se hará durante los próximos días.

“Si alguien me quiere ayudar perfecto, si no, yo voy a cargar con los gastos del producto, me he preparado para dar cien o ciento cincuenta bocadillos diarios, si son más, pues me llevaré una alegría, porque esto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera y si me pasara a mí me gustaría que me ayudaran”.

Bernardo cuenta en COPE que va a poder dar el 100% porque "lo hemos hecho para llevar para que así no afecte a nuestros turnos diarios y nosotros podamos seguir facturando y podamos dar todo el dinero, espero llegar a diez o quincemil euros en total, porque viene mucha gente”.









Las empresas de alrededor del polígono se están implicando mucho, hoy desde el hospital de la Ribera ya han pedido cincuenta bocadillos “y otras empresas ya me han encargado para mañana muchos”.

El gerente del Asador la Ribera ha explicado que día a día publicará en redes sociales todos los días los bocadillos que ha vendido y lo recaudado, así como el importe y comprobante de la transferencia final para que nadie se lleve a engaño y todo el mundo pueda verlo.