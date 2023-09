La bebida que encuentras en el supermercado y te ayudará a evitar virus: "Me bebo un vaso al día"

Investigadores del Laboratorio de Bioingeniería y Biomateriales, perteneciente al Centro de Investigación Traslacional San Alberto Magno de la Universidad Católica de Valencia (UCV), han demostrado la capacidad antiviral de la horchata valenciana.

Los resultados del estudio se han publicado en la prestigiosa revista científica International Journal of Molecular Sciences. En concreto, la investigación realizada por los científicos de la UCV muestra que la leche de chufa es un bioproducto natural que podría ayudar a luchar “contra las infecciones virales y proteger contra un considerable número de enfermedades de este tipo”, según explica en Mediodía COPE el profesor Ángel Serrano, director del Laboratorio y de este proyecto: “Los resultados que hemos obtenido confirman que la típica bebida azucarada valenciana, elaborada con extracto de chufa y azúcar conocida como horchata, posee propiedades antivirales de amplio espectro”.

Según Serrano, "lo que hemos hecho es probar la horchata con virus con envoltura, como son los del SARS-CoV-2, el Ébola gripe y otros son sin envoltura, que son más resistentes. Inicialmente, vimos que la horchata sin azúcar era capaz de destruir posibles virus con envoltura como el SARS-CoV-2 que genera el Covid, pero no era capaz de destruir virus que no tienen envoltura". La sorpresa de los investigadores vino cuando al añadirle azúcar, que es como normalmente se toma la horchata, también destrozaba cualquier tipo de virus, tanto los de envoltura como sin envoltura.

La pandemia mundial de la Covid-19 ha sido una advertencia para los científicos sobre la necesidad de buscar nuevos compuestos antimicrobianos para prevenir la infección por este tipo de patógeno viral. "La pandemia del Covid nos puso alerta y empezamos a investigar todo tipo de compuestos naturales", reconoce Serrano, quien además desvela en COPE que se puso a investigarlo porque él es muy fan de la horchata. La investigación se ha realizado con auténtica chufa de Alboraya, localidad valenciana por excelencia para le cultivo de la chufa.

Los habitantes del pueblo han recibido la noticia con gran alegría e incluso alguno asegura a los investigadores que este verano "he tomado todas las noches un vaso de horchata y ni me he constipado".

Este estudio es el primer paso de muchos más a nivel investigación, ya que en palabras de Serrano, "deberíamos extraer los compuestos antivirales, purificarlos y venderlos como producto antiviral y habría que probarlo también primero en animales y ver si esos compuestos son capaces de curar una enfermedad o son simplemente para prevenir".





La horchata ya no es solo patrimonio de los valencianos, porque muchos supermercados tienen ya en sus linéales esta refrescante bebida que ya no solo vamos a tener que beber en verano, sino que tendremos que tenerla en cuenta el resto del año.

Además de estas nuevas propiedades que se la atribuyen la chufa, con la que está hecha la horchata, tienen muchas más aplicaciones gastronómicas al convertirla en harina. En la web de la DO Chufa de Valencia puedes encontrar un recetario con muchas de ellas.