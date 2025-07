El barrio de Valencia donde son los vecinos los que denuncian a la Policía Local por aparcar mal

Según la ordenanza municipal, en Valencia, estacionar una moto en la acera o en una zona peatonal acarrea una multa de hasta 200 euros. Salvo que seas policía y te vayas a almorzar.

Es lo que denuncia una asociación vecinal, la del barrio de la Petxina para más datos.

Se trata de una infracción que se considera grave y se sanciona con esta cantidad, independientemente de si el vehículo ocupa completamente el paso o solo una parte.

Este barrio valenciano lleva tempo denunciando la cantidad de coches mal aparcados sobre las aceras, espacios peatonales, o en pasos de peatones, etc. Desde la asociación vecinal lamentan que las continuas llamadas a la Policía Local no se traducen en multas o retiradas de vehículos.

“En abril de 2024 denunciamos públicamente la desidia del Ayuntamiento para atajar este problema y se pusieron 113 multas en un mes. Pero un año después, en abril de 2025 han puesto solo 5. Y tan solo el 7% acaba en retirada de la grúa municipal. No puede ser que la alcaldesa solo actúe a golpe de titular, y no por el bien de la ciudadanía”, aseguran los dirigentes vecinales.

La asociación ahora denuncia un nuevo agravante sobre estos hechos: “solo faltaba que, además de mirar para otro lado cuando la policía ve un vehículo mal aparcado, encima sea la propia policía la que viene a almorzar al barrio y aparque sobre la acera y en espacios peatonales”.

Aseguran que la situación con la implantación de la zona naranja no ha hecho más que evidenciar esta permisividad por parte del Ayuntamiento. “Ahora se dan numerosas situaciones de coches aparcados encima de la acera mientras justo al lado hay varias plazas libres para aparcar en la zona naranja. Esto se debe a que la gente sabe que la empresa de la ORA multa, mientras la policía no lo hace. La sensación de impunidad es total. Si la policía hiciese su trabajo, la gente no preferiría aparcar sobre la acera por no pagar un euro que vale aparcar media hora en la zona naranja, o dos euros una hora” aseguran los vecinos.

Coche sobre la acera para evitar zona naranja

“Exigimos a la Alcaldesa y a la Policia Local que ponga fin a esta situación que impide muchas veces circular por la acera a personas en silla de ruedas, personas mayores con andador, o carritos de compra o bebés, por estar invadida por coches, y que la policía local multe a los coches mal aparcados” concluye el comunicado de la asociación.