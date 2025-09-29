El barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia) se desborda de madrugada por las fuertes lluvias

El barranco de La Saleta, en Aldaia (Valencia), se ha desbordado de madrugada, a la altura del dique de Bonaire, como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan a la provincia de Valencia y Castellón.

Un hombre cruza un puente de Aldaia en imagen de archivo tras la dana

En concreto, esta noche, el municipio valenciano de Aldaia ha registrado 57 l/m2 en tan solo 35 minutos, según ha recogido Avamet.

Desde el consistorio han explicado en declaraciones a Europa Press que en un corto espacio de tiempo cayó en el municipio una tromba de agua "muy fuerte", lo que ha provocado que bajara mucho caudal por el barranco y se rompiera algún dique.

No obstante, las mismas fuentes han explicado que las barreras instaladas en el barranco tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han funcionado correctamente y, por el momento, no ha habido que lamentar grandes daños.

El agua también ha provocado la inundación de algunas calles de la localidad y esta mañana están trabajando efectivos para controlar la situación.

ACEQUIA DESBORADAD EN LA TORRE

De la misma manera, una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de València.

El temporal ha obligado a los agentes de Policía Local a revisar las zonas inundables de las pedanías norte y sur para controlar el nivel del agua de los barranco.

En La Torre, una acequia de riego a la altura de la V-30, en la calle Pintor Joan Miró, se ha desbordado sobre las 2 horas, han indicado las mismas fuentes.

Ante la acumulación del agua se ha cortado el acceso a la pedanía desde la V-30. Una Unidad de Bomberos se ha personado en el lugar y ha liberado la acequia, lo que ha permitido que el nivel del agua haya vuelto a la normalidad y se haya podido restablecer el tráfico en la zona, han apuntado desde el consistorio.

Desde el domingo por la tarde, la Policía Local de València ha tenido unidades policiales en los lugares más sensibles de las pedanías del norte y del sur, así como en los puntos más críticos de la ciudad.

Durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los túneles ni en ningún otro punto.

En lo que afecta a las pedanías, se ha realizado una vigilancia especial del caudal de agua de los barrancos. En Massarrojos se ha controlado el barranco del Carraixet, con especial atención a los puntos en los que, por la morfología de los barrancos, existen más probabilidades de que se desborde. En la parte sur los agentes han controlado el nivel de las acequias.