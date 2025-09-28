Las ayudas "Primeros Pasos 2025" en Valencia contemplan 1.000 euros por cada nacimiento o adopción

Ha quedado aprobada la convocatoria de subvenciones ‘Primeros Pasos 2025’, una línea de ayudas dotada con 502.200 euros y dirigida a trabajadores autónomos que hayan tenido hijos durante los años 2024 o 2025.

El concejal de Emprendimiento, José Gosálbez, ha manifestado que “el objetivo es doble: aliviar la carga económica y asegurar la continuidad de los proyectos emprendedores. Queremos apoyar a quienes, al mismo tiempo que hacen crecer su negocio, hacen crecer su familia”.

Las ayudas contemplan 1.000 euros por cada nacimiento o adopción que se pueden incrementar en 200 euros adicionales por cada hijo/a sucesivo (segundo, tercero, etc.).

Gosálbez ha explicado la filosofía de estas ayudas afirmando que “emprender ya es un reto enorme. Criar hijos, también. Cuando ambas cosas coinciden, las dificultades se multiplican. Con ‘Primeros Pasos 2025’ damos un respiro económico a esos padres y madres que no renuncian ni a sus sueños ni a sus hijos”.

Esta convocatoria ofrece la posibilidad de que ambos progenitores autónomos soliciten la ayuda de manera individual.

“Mientras otros ponen trabas, nosotros ponemos soluciones. Mientras otros hablan, nosotros actuamos. Este año ya hemos lanzado seis convocatorias y destinado más de 5,7 millones de euros directamente a los emprendedores. Lo que decimos, lo hacemos”, ha añadido el concejal.

Podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas trabajadoras autónomas que hayan tenido hijos a partir del 1 de enero de 2024, estén dadas de alta en el IAE y en el RETA antes de la publicación oficial de la convocatoria y tengan su domicilio fiscal o el local de actividad en València.

El plazo de presentación será de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.