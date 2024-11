Paiporta: “Las ayudas están… pero no llegan. Necesitamos retomar la actividad”

En Paiporta se ha hablado mucho (y con razón) de la devastación sufrida en sus instalaciones deportivas. Campos de fútbol como ‘El Palleter’ o ‘El Terrer’ han quedado enterrados en barro. Sus gradas, derruidas. Y con ello, cientos de niños sin poder disfrutar de su pasión; sin un lugar donde refugiar su mente ante tanta destrucción.

Pero no solo el fútbol se ha visto arrasado. También, por ejemplo, el Taekwondo. Una disciplina, que se desarrolla en la Calle Alfafar del pueblo. Allí, el Club Deportivo PIAAM de Paiporta acoge a casi 200 niños y niñas que disfrutan con este deporte. Algo que, ahora, no pueden hacer. El agua y el barro, destrozaron su instalación. Hasta allí nos hemos ido para hablar, en Deportes COPE Valencia, con su gente.

Ángela Oliver es la presidenta del club. “Tenemos mucho trabajo. Nos levantamos muy pronto por la mañana. Estamos reconstruyendo porque lo más importante es retomar la actividad en cuanto podamos. Todos buscando financiación. Las ayudas están, pero no llegan. Familiares, fondos… para ir pagando materiales, obreros… También nos han donado”, dice Ángela. “La sede tiene alrededor de 170 niños. Necesitamos que la actividad se retome. Estamos parados. El agua entró por todos lados. Trabajamos encima de tatamis y aparecieron en ‘El Palleter’ que está a kilómetros de aquí”.

“No nos lo creíamos. Se fue la luz y nos llamó un padre: ‘salid de ahí corriendo’. Se sale el barranco, dijo. Cuando salimos, el agua ya nos llegaba por los tobillos y mi coche, a los 10 minutos, estaba flotando. Fue horroroso. Angustiados. Subiendo gente a casa que arrastraba el agua. Fue demasiado”, dice la presidenta de PIAAM emocionada.

Junto a Ángela está Pablo Ibañez, entrenador de Iván Lysencko. Con solo 15 años, Iván es bronce en el campeonato del mundo junior. También en el europeo. Pertenece al Proyecto FER y nos habla de cómo vivió todo. “Ahora estamos mejor. Al principio fue una locura, no me entraba en la cabeza en cómo acabó el club así. Fue complicado de procesar. Podemos entrenar un poco y estoy mejor”, dice Iván. “Volver a entrenar me ha ayudado mucho. Los primeros días no había nada que hacer. Mi instituto no tiene muros y el club estaba reventado. Solo podías coger comida y agua donde pudieras. Volver a tener un poco de rutina, dos horas al día, ayuda muchísimo. Y encima en la compañía de mis amigos, que me ayuda a despejar la mente también”, sentencia Iván, que se ha acercado un día más a ayudar en las labores de limpieza.