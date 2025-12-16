Así es ROSA, el robot con inteligencia artificial que eleva la precisión en operaciones protésicas de cadera y rodilla en Valencia

El Hospital La Salud de Valencia ha incorporado el robot quirúrgico ROSA, convirtiéndose en el primer hospital privado de la Comunidad Valenciana en emplear esta avanzada tecnología para la cirugía de prótesis de rodilla y cadera. Este sistema, que combina la inteligencia artificial con un brazo robótico, supone un salto cualitativo en la precisión de las intervenciones, la seguridad del paciente y los tiempos de recuperación.

Un asistente de alta precisión

El doctor Pablo Renovell, jefe clínico en el Hospital Clínico de Valencia y director del equipo médico de la Clínica Traumatológica Renovell, explica en 'Herrera en COPE Valencia' que ROSA funciona como "un asistente que nos permite colocar la prótesis lo más exacta posible". A diferencia de la cirugía convencional, donde los ajustes se realizan sobre la marcha, el robot permite planificar la intervención en una pantalla táctil. "Hemos cogido unas referencias anatómicas y esas referencias, en vez de hacerlas durante la intervención, las hacemos en la pantalla", detalla.

Esta planificación previa evita pasos irreversibles, como un corte de hueso excesivo, y permite al cirujano "ver cómo va a moverse esa rodilla" de forma virtual antes de actuar. El resultado es un aumento drástico de la satisfacción del paciente. "Normalmente, se dice que la satisfacción de un paciente de rodilla es aproximadamente un 85%. Con ROSA se está llegando al 95, incluso más", afirma Renovell.

Recuperación más rápida y segura

Pablo Vera, director médico del Hospital La Salud, califica la incorporación como "un hito" en declaraciones a 'Mediodía COPE MÁS Valencia'. Según Vera, la técnica es "mucho menos cruenta para el paciente porque se hacen las incisiones estrictamente necesarias". Esto se traduce en una notable mejora en la recuperación: "Pasamos habitualmente de a lo mejor 2 días de hospitalización a un día o incluso en el día puede el paciente darse de alta".

Además, la optimización de los tiempos quirúrgicos reduce el riesgo de infecciones, un factor clave para la seguridad del paciente. La tecnología se complementa con una aplicación que, según Renovell, permite que "el paciente se sienta acompañado", ofreciendo ejercicios personalizados y un canal de comunicación directo con el equipo médico para monitorizar su progreso.

Martina Payá Materiales para ROSA

El cirujano, siempre al mando

A pesar del avance tecnológico, todos los especialistas coinciden en que el factor humano es insustituible. "La cirugía es cirujano dependiente siempre", subrayó Renovell. Vera lo complementa, afirmando que la IA "nunca va a ser un sustituto del facultativo", sino que sirve para "dotar al médico de herramientas que antes no tenía". Enrique Gastaldi, director del equipo médico del Instituto de Traumatología Dr. Gastaldi Orquín, lo resume de forma clara: "Aquí lo que manda es el cirujano".

De hecho, la experiencia es un requisito indispensable. "Para operar con esto tienes que saber operar", sentencia Gastaldi en el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia'. Renovell incluso bromeó sobre una tendencia en Estados Unidos, donde "las nuevas generaciones de los traumatólogos estadounidenses no saben operar sin robot". En España, la situación es distinta y la pericia del cirujano sigue siendo la máxima garantía para el paciente.

Para el doctor Gastaldi, con casi 50 años de experiencia, la cirugía robótica es uno de los tres grandes hitos de la traumatología moderna, junto a la osteosíntesis y la artroscopia. Destaca que la artroplastia no solo quita el dolor, sino que mejora la funcionalidad de tal manera que los pacientes sienten que han rejuvenecido: "Oye, es que has ganado 10 años de vida, tú te encuentras más joven, y es verdad".

Desde el Hospital La Salud, esperan operar a unos 80 pacientes con esta tecnología en 2026, con el objetivo a largo plazo de que el 50% de las prótesis de cadera y rodilla se realicen con esta técnica. Esta apuesta por la innovación se suma a la del robot Da Vinci, ya utilizado en urología y que el hospital pretende extender a cirugía general y ginecología.