El Arzobispo de Valencia preside la apertura de curso del Seminario Mayor que se inicia con 60 seminaristas

El Arzobispo, monseñor Enrique Benavent, presidió la apertura de curso del Seminario Mayor de Valencia que se inicia con 60 seminaristas de los cuales un total de 17 son de nuevo ingreso.

Mons. Benavent celebró una misa en la capilla del Seminario La Inmaculada en Moncada, en la que les invitó en esta nueva etapa que inician, a “fiarse del Señor y de la Iglesia” y "a vivir con confianza y agradecimiento esta aventura que comienzan”. Y en la misma celebración, fue presentado el nuevo vicerrector, Fernando Carrasco, tras su reciente nombramiento por el Arzobispo.

En total el Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada arranca el curso con 52 seminaristas, entre los que figuran jóvenes procedentes de diversas localidades de la diócesis, de Valencia, y, tres, de las diócesis de Segorbe-Castellón, Ibiza y Menorca.

De entre todos ellos, un total de 17 son de nuevo ingreso y, de éstos, 16 iniciarán en el Curso Propedéutico, etapa anterior al inicio de los estudios teológicos.

Por su parte, el Colegio Seminario la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia comienza el curso con 4 seminaristas y el Colegio Seminario del Corpus Christi “El Patriarca” de Valencia también con otros cuatro.

Los nuevos seminaristas fueron recibidos en el Seminario, acompañados por familiares y allegados de sus parroquias. Tras la celebración de la misa con el Arzobispo, y tras la cena, tuvo lugar una asamblea en la que se presentaron los nuevos seminaristas.